Sandor Martín vuelve a reinar y levanta el Bilbao Arena con su triunfo ante Kurylenko

El boxeador catalán no pudo noquear a un Yanis Kurylenko que salió a no dejar boxear al español y se encontró con una derrota a los puntos

Sandor Martín vuelve a ganar. El boxeador catalán ha retomado la senda de los triunfos tras su polémica derrota ante Puello y ha derrotado en el Bilbao Arena al ucraniano Yanis Kurylenko por decisión unánime tras un combate que controló el español, pero en el que el boxeador del Este trató de sacarlo de su plan en todo momento.

La agresividad de Yanis Kurylenko hizo temer en algún momento por el triunfo, pero el español no cayó ante sus embestidas y provocaciones y logró algunas manos claras que frenaron el ímpetu rival. “Sabía que podía pasar, que era una opción y, desgraciadamente para mí, ha pasado. Ha intentado romperme el ritmo con un boxeo de mucha presión, pero sin boxear. Simplemente, a ir al frente y cortar el ritmo. Ha hecho lo suyo. Lo entiendo, ha sido la pelea que ha sido. Me quedo con un sabor de boca agridulce, y que me hubiese gustado ofrecer un mejor boxeo", afirmaba Martín al finalizar la pelea.

Era la mejor explicación a lo visto en Miribilla, donde su rival trató en todo momento de sacarlo de su plan y provocar algún error, llevándolo, incluso, al suelo. No le sirvió. Bastante fue para el boxeador ucraniano con aguantar de pie los ocho asaltos ante un rival teóricamente muy superior.

Martín desvelaba también un problema que le afectó desde el principio y que le impidió rendir al máximo. "En el primer asalto he notado una molestia en la costilla flotante, como que se me encajaba y desencajaba en muchos momentos de la pelea y me frenaba en algunas acciones. No es una excusa, he hecho la pelea que tenía que hacer, pero esa molestia me ha condicionado un poco. Ha sabido llevarme a su terreno. Venía a hacerme trabajar y he podido imponerme por la mínima”, reconocía el catalán.

Tras este triunfo, Sandor Martín se queda con un récord de 43-4-0, con 15 victorias antes del límite, y se mantiene en la pelea por volver a ejercer de contendiente por el título mundial del peso superligero de la WBC en 2026. “Me gustaría hacer más peleas y encontrar mi punto de forma correcto", añadía el español, que sigue con su idea de "optar a cosas más grandes en 2026". "Soy muy exigente conmigo mismo, no me puedo engañar”, aseveraba.

Sergio Sánchez vuelve a ganar a Beretta

En las peleas que precedieron al gran combate de la noche, Sergio Sánchez se impuso por decisión unánime a un Vinicius Beretta que se quedó sin revancha ante el español. También hubo triunfo español de Ethan Jiménez ante el venezolano Jonathan José Hernández por decisión mayoritaria. Mientras que Elianel Guerrero superó a Rikar Urrutia en el peso superligero y el árbitro tuvo que parar la pelea en el primer asalto ante la superioridad del castellano-leonés.