Un fantástico 2025 abre a Caja Rural todo el calendario ProSeries de cara a la próxima temporada

La buena posición en el ranking UCI del pasado año ha garantizado al Caja Rural-Seguros RGA el derecho a participar en todas las competiciones que componen el amplio calendario ProSeries, que reúne las carreras que se encuentran en el escalón inmediatamente inferior al WorldTour.

Los cinco mejores conjuntos ProTeam tienen billete confirmado para todas las pruebas de esta categoría. Son carreras a menudo de difícil acceso y que hasta ahora han dependido de invitaciones directas por parte de los propios organizadores.

Estas carreras suponen un escaparate internacional en lugares donde se reparten un buen número de puntos UCI y que se extiende a través de distintos países de Asia, Europa, Oceanía y Norteamérica, comenzando este próximo mes de enero en el AlUla Tour de Arabia Saudí y finalizando a mediados de octubre en la Veneto Classic italiana y la Copa Japón.

Este logro pone de manifiesto el paso adelante dado por Caja Rural-Seguros RGA, que ha asumido el reto ampliando su plantilla hasta los 26 corredores para hacer frente con garantías a la exigencia de estas nuevas pruebas.

Comunidad Valenciana y Andalucía, entre las carreras a las que pueden acceder

El circuito ProSeries 2026 está compuesto por 59 carreras después de la cancelación del Tour de Noruega. Caja Rural-Seguros RGA podrá participar en todas si así lo desea, pudiendo también declinar su invitación en algunos compromisos.

Carreras como el Tour de Alemania, el Tour de Gran Bretaña, la Arctic Race, el Tour de Bélgica y el Tour de Dinamarca forman parte del escalón ProSeries al igual que clásicas históricas como París-Tours, Milán-Turín o Flecha Brabanzona. En España la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Almería, Andalucía, Miguel Indurain y Burgos componen el listado nacional de ProSeries.

