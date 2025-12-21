Así queda la Liga Asobal de balonmano tras la jornada 15, final de la primera vuelta

El Barça marca su territorio y la victoria del Caserío Ciudad Real sobre el Fraikin BM Granollers deja a los catalanes fuera de la Copa de España

El Barça dejó muy claro quien manda en el balonmano español con una paliza ante el segundo clasificado en el partido que cerraba una primera vuelta que ha dejado definidos los cuatro equipos que jugarán la Copa de España.

Ahí sí se ha producido una gran sorpresa. El Fraikin BM Granollers partía con la ventaja de depender de sí mismo para poder acabar entre los cuatro primeros. Debía ganar en esta última jornada al recién ascendido Caserío Ciudad Real. Sin embargo, el cuadro manchego le aguó la fiesta al equipo de su exestrella Marcos Fis y se impuso por 26-24 con ocho goles de Javi Domingo que dejaron a los catalanes fuera de la Copa tras la victoria del Atlético Valladolid (29-30) ante el colista Nava.

En el duelo entre los dos primeros, la historia duró poco. El Barça ya ganaba de seis a los diez minutos, de nueve al descanso y de 13 a falta de veinte minutos para el final, una ventaja que se mantuvo por la relajación blaugrana y el orgullo de un Logroño La Rioja que apretó en el tramo final para no sufrir una humillación mayor.

Si la lucha por arriba está interesante, más lo está en la cola de la tabla, de la que se aleja el Horneo Eon Alicante -otro recién ascendido- después de su victoria en Huesca (30-32) en el encuentro que cerraba la jornada. Barreto y Parker, con seis goles cada uno, lideraron al cuadro alicantino, que ha sumado dos triunfos consecutivos y ha pasado de estar en descenso a alejarse cuatro puntos de él.

Las derrotas del Logroño La Rioja y del Fraikin BM Granollers también las han aprovechado el Torrelavega y el Ademar León para apretar más la cabeza de la clasificación con sus triunfos ante el Guadalajara y el Villa de Aranda, respectivamente.

Resultados de la jornada 15 de la Liga Asobal de balonmano

Caserío Ciudad Real 26-24 Granollers

Bidasoa Irun 32-30 Ciudad Encantada

Puente Genil 38-34 Frigoríficos Morrazo

Nava 29-30 Atl. Valladolid

Ademar 37-32 Villa de Aranda

Barcelona 43-30 Ciudad de Logroño

Guadalajara 30-44 Torrelavega

Huesca 30-32 Horneo Alicante

Clasificación de la Liga Asobal al final de la primera vuelta

1. Barcelona - 30 puntos (577 - 404)

2. Ciudad de Logroño - 21 (484 - 456)

3. Bidasoa Irún - 21 (479 - 440)

4. Atl. Valladolid - 20 (436 - 429)

5. Granollers - 20 (480 - 455)

6. Torrelavega - 20 (471 - 438)

7. Ademar León - 19 (464 - 454)

8. Caserío Ciudad Real - 13 (424 - 454)

9. Horneo Alicante - 12 (455 - 474)

10. Ciudad Encantada - 10 (416 - 437)

11. Villa de Aranda - 10 (414 - 448)

12. A. Ximénez Puente Genil - 10 (449 - 488)

13. Frigoríficos Morrazo- 9 (437 - 463)

14. Bada Huesca - 9 (449 - 499)

15. Guadalajara - 8 (434 - 491)

16. Nava - 8 (440 - 479)