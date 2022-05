El CAAD Sevilla Quad Rugby, sin miedo a por la medalla

El equipo sevillano disputa el 'play off' final de la Liga Nacional de Rugby en silla de ruedas

La localidad soriana de Ólvega acoge este fin de semana la Final Four de la Liga Nacional de Rugby en silla de ruedas a la cual asistirán cinco equipos, entre ellos el sevillano CAAD Sevilla Quad Rugby. El primer paso del cuadro andaluz será la clasificación para la fase final en el partido de repesca en el cual se enfrentarán el club sevillano y el actual subcampeón, el Adapta Zaragoza.

El equipo ganador de ese partido se enfrentará la tarde del sábado en semifinales al campeón de España, el BUC de Barcelona. La otra semifinal medirá a Spartans Granollers y Lobos de Valencia. El partido por la medalla de bronce y oro se disputará la mañana del domingo 8 de mayo.

El conjunto sevillano ha tenido una temporada irregular, después de completar una primera fase excelente imponiéndose en sus seis primeros partidos, el pase a la segunda ronda no fue tan bueno para los hispalenses, ya que no pudieron obtener la victoria en ningún encuentro y por eso se jugarán la clasificación definitiva para la final four en el partido de repesca.

El conjunto asistirá con Carlos Manuel Reina, Marinés Cortázar, Deme González, Kris Reyes, David Viruez, Kino Asensio, Juande Vázquez y Samuel García, dirigidos por la entrenadora Isabel Álamo y acompañada del mecanismo Berto Dacosta y el auxiliar Emilio Tortosa. El club no podrá contar con Sergio Ollero por lesión.

PARTIDOS DEL SÁBADO

12:00 horas

Adapta Zaragoza - CAAD Sevilla

17:00 horas

Spartans Granollers - Lobos de Valencia

19:00 horas

BUC - Campeón de la repesca



PARTIDOS DEL DOMINGO

10:00 horas

Tercer y cuarto puesto

12:00 horas

Final