Muguruza y Halep, bajas notables en Stuttgart

La española Garbiñe Muguruza y la rumana Simona Halep se han dado de baja en el torneo de Stuttgart, categoría WTA Premier, que se disputa esta semana.



Muguruza, que participó en el ascenso de España al Grupo Mundial de la Copa Federación contra Bélgica este pasado fin de semana, se ausenta del torneo alemán debido a una infección gastrointestinal, según ha anunciado la WTA. La número 19 del ránking mundial tiene previsto participar en el próximo gran torneo del circuito, el Mutua Madrid Open, que se jugará en la capital española entre el 3 y el 12 de mayo, donde aspira a conseguir su segundo título de la temporada tras el cosechado en Monterrey (México).

La rumana Simona Halep también ha confirmado su ausencia en el torneo alemán, en su caso por una lesión en la cadera, que como ella misma explicó, se produjo en el duelo contra Francia en la Copa Federación. "Fue contra García en el primer set cuando me caí y sentí el dolor en la cadera. No estoy lista, y si no estoy al cien por cien, no quiero pisar la cancha. Primero tengo que cuidar mi salud ", confirmó Halep.

Esta baja, deja a la checa Petra Kvitova como única jugadora con posibilidades reales de arrebatar a la japonesa Naomi Osaka el puesto de número uno del mundo, esta semana. La segunda mejor tenista del mundo, aseguró "haberse sentido realmente mal" debido a la derrota de Rumanía contra las francesas Caroline Garcia y Kristina Mladenovic, si bien para Halep "es algo normal, que ha sucedido antes" y que ya ha sobrepasado antes.