Andy Murray descarta jugar individuales en el US Open

Andy Murray descarta jugar individuales en el US Open

El tenista británico Andy Murray descartó jugar el cuadro individual en el próximo Abierto de los Estados Unidos que arranca el 26 de agosto.



Murray, de 32 años, disputó este lunes su primer partido individual desde que tomara la decisión de retirarse en el pasado Abierto de Australia.



El escocés cayó en dos sets ante el francés Richard Gasquet, demostrando que aún le falta mucho para alcanzar el nivel de número uno del mundo que llegó a alcanzar.



La organización del US Open pidió a Murray que tomara una decisión sobre si aceptaría o no una invitación para el cuarto Grand Slam de la temporada, ya que las 'wild cards' se anunciarían ese mismo lunes.



"No quise aceptar la invitación porque no sabía cómo me encontraría tras el partido", declaró el de Dunblane en rueda de prensa.



"También quería esperar y ver cómo me sentía después de jugar un par de partidos", añadió el número 324 del ránking. Pese a ello, Murray tiene planeado jugar el cuadro de dobles y mixto, como ya hizo en Wimbledon. Además, podría disputar el ATP 250 de Winston Salem la próxima semana.