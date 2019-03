El carrilero y cómo sobrevivir al proceso

La pregunta que los entrenadores se hacen muchas veces es la siguiente: ¿especificidad o polivalencia? La respuesta es más que difícil, sobre todo a la hora de confeccionar una plantilla y decidir en qué posición es mejor la polivalencia. Uno no sabe realmente qué rendimiento te puede dar un jugador en un rol específico. Cada entrenador tiene un prisma diferente, pueden ver la misma situación de modo diverso y no por ello estar exentos de razón: es lo que ven y lo que sienten. Por eso, limitarse a un esquema de juego sin tener en cuenta las capacidades reales de nuestros jugadores y mirando sólo por la estructura hace que muchos talentos no puedan sobrevivir al proceso de cambio que demanda el fútbol actual y sean desechados o vean disminuidas sus prestaciones.

En la búsqueda por controlar y reducir la incertidumbre de lo que sucede en un partido, parece que actualmente ha adquirido más peso la limitación del talento individual. Sobre todo en las academias y escuelas donde crecen los futuros jugadores profesionales. Eso ha derivado, por ejemplo, en la extinción del '10'. Hoy día, seguramente echemos de menos jugadores que, no siendo los más rápidos o los más fuertes, levantaban estadios y creaban pasiones. Pero están en peligro de extinción. Un ejemplo sería Riquelme, o Valerón. Sería un error exigir a todos tener las mismas destrezas técnicas cuando lo bonito de este puzzle es saber mezclar cada talento para ponerlo al servicio del equipo.

Siguiendo esta línea y volviendo a la estructura de los tres centrales de la que vengo hablando en artículos anteriores, surge de nuevo un rol que parecía haber desaparecido en el fútbol español: el carrilero. ¿Qué es un carrilero? ¿Es un jugador de la línea defensiva? ¿Es un mediocentro? ¿Es un defensa que llega al área rival para finalizar las jugadas? En mi opinión, es un rol que exige ser muy completo. Es un jugador total; un carrilero posee un gran físico resistente a la fatiga. Destaca por el gran despliegue en cuanto a cantidad de metros recorridos a alta velocidad. Normalmente, son jugadores bien dotados técnicamente, con capacidad para llegar a los últimos metros y centrar con precisión o asociarse en acción combinativa. ¿Qué sucede a nivel táctico? Es un jugador que llena de riqueza al equipo; en fase ofensiva, se coloca en el intervalo entre lateral-extremo y consigue permanecer libre de marca si algún atacante es capaz de fijar al lateral y el extremo salta al central. Puede realizar desmarques de apoyo por dentro, consiguiendo superioridad numérica y también de profundidad a la espalda del lateral. En fase defensiva, es capaz de defender como medio de contención y, a su vez, hacerlo en la línea de 5 o 4 según demandas del entrenador. Antonio Conte, con el Chelsea y la Juventus en estos últimos años, tuvo un gran éxito utilizando a jugadores como Moses, Asamoah, Lichtsteiner y Marcos Alonso.

Volviendo, como siempre, la vista al pasado, podemos hablar de dos perspectivas para entender esta posición. Habrá quien la use con connotaciones más ofensivas y, por tanto, busque retrasar a un extremo o volante de banda, y quien lo haga con un lateral. En laterales clásicos, habría que nombrar a jugadores como Thuram, Maldini, Zambrotta o Zanetti. Estos jugadores, en el cambio de rol, podrían adaptarse sin duda a ser defensores centrales. En cambio, jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Lizarazu, Alves o Philipp Lahm han pasado sin ningún problema a jugar en la línea de medio campo. Tanto es así que, por ejemplo, el nivel más alto adquirido por Lahm fue con Guardiola en su periodo en el Bayern, cuando éste decidió adelantar su posición y ganar un centrocampista más para generar superioridad en el carril interior, pudiendo mantener al extremo siempre sobre la raya. Lo que es más llamativo y nos acerca de verdad a rememorar esos años 90 es la utilización de extremos de regate y desborde como carrileros, incluso haciéndolo a pie cambiado para generar superioridad en el carril interior con el movimiento diagonal hacia dentro.

¿Vuelta al pasado o evolución?

Citados los extremos, me gustaría nombrar algunos ejemplos de jugadores que viven sobre el límite del terreno de juego y que desarrollan todo su talento cuando reciben el balón sobre la línea. Hablo de jugadores como Robben, Ribéry, Neymar, Bale, Sterling, Sané, Marhez, Pedrito, etc. ¿Podemos llegar a pensar que serían excluidos de una estructura con dos carrileros y dos delanteros por no tener las capacidades que les demande el entrenador y que quiera jugar por fuerza con carrileros-laterales? Siempre ha seducido el regateador por tener una cualidad innata, única y diferenciadora del resto. Estamos asistiendo, quizás, a un modelo de aprendizaje que limita el talento individual, como señalaba anteriormente. Puede ser que las exigencias de rendimiento determinen ciertas decisiones respecto a estos jugadores. Por eso, resulta imprescindible la riqueza táctica de un entrenador para amoldar ciertos comportamientos a determinados jugadores sin coartar sus capacidades principales.

Gracias a quienes tuvieron el tiempo y la determinación de hacerlo, hoy día podemos disfrutar del gran rendimiento de jugadores que hicieron todo su proceso formativo en una posición para llegar al fútbol profesional y adaptarse a otro rol (Jordi Alba, Sergi Roberto). Por ello, dejar fluir lo natural, amoldar sin coartar y no excluir por norma para poder disfrutar del talento sería un gran avance en el desarrollo y el crecimiento de los jugadores. Seguramente, sin esta riqueza táctica sería imposible haber visto en su vuelta a casa a Jesús Navas rendir a ese nivel. Sobrevivió al proceso sin desnaturalizarse.

*Guille Abascal es entrenador de fútbol. Su última experiencia en los banquillos fue en el Lugano, de la Primera división suiza.