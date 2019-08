Vallehermoso renace como meca del atletismo madrileño 12 años después

Madrid, 23 ago (EFE).- Madrid ha estado huérfana durante doce años del que fue su estadio de atletismo más icónico, el Vallehermoso. Escenario de citas históricas, era un "cráter" en medio de la capital desde su demolición, pero ahora renace para ser un coliseo moderno y el único del mundo con pistas de color verde.

"Socavón con trienios rodeado de matojos" o "agujero de Chamberí" han sido otros de los calificativos que han rodeado desde hace más de una década los cimientos desnudos de un estadio que se inauguró en 1961 y por el que han pasado figuras como Carl Lewis, Sergey Bubka o Elena Isinbáyeva.

Un pista de 400 metros de cuerda con un detalle singular, el color verde lima de sus ocho calles, su recta cubierta de entrenamiento de 75 por 12 metros o una recta de 110 metros con nueve calles y pasillos dobles para concursos de salto relucen ya en el estadio, con capacidad para 10.000 espectadores y que ha costado 18 millones de euros.

Este domingo presumirá de nuevas instalaciones albergando el Meeting Madrid 2019, una competición que incluso cambió de fecha para coincidir con la inauguración.

Sin embargo, la instalación llega doce años tarde. El excalalde Alberto Ruiz-Gallardón demolió las antiguas pistas en 2007, cuando no había llegado la crisis y Madrid soñaba aún con el sueño olímpico.

Entonces se planificó un macroestadio con más de 100 millones de presupuesto que quedó en nada, ahora el nuevo regidor José Luis Martínez-Almeida cortará la cinta de unas instalaciones mucho más modestas que llevan la firma de la exregidora Manuela Carmena, que no pudo inaugurarlo durante su mandato por los sucesivos retrasos.

En una visita con medios celebrada este viernes la delegada de Cultura del Consistorio, Andrea Levy (PP) ha destacado que esta es un equipación de "ciudad" y sin "siglas políticas", mientras que el concejal de Más Madrid José Manuel Calvo lo ha defendido como parte del "legado" de Carmena y ha señalado que al PP se le olvidó "reconstruirlo".

Bloqueo superado, Vallehermoso se muestra este domingo ante los 50 millones de espectadores que se prevé que vean el Meeting desde cien países, como señala a Efe el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado.

"Este Meeting lo que trata es conectar lo que ha sido el pasado del atletismo en Vallehermoso, con hechos históricos a nivel mundial y a nivel nacional, y conectarlo con lo que puede ser el futuro y vivir grandes momentos en ese estadio", recalca Chapado.

Y es que a Vallehermoso le sobran galones. Albergó nueve Campeonatos de España de atletismo consecutivos (1964-1972) y en 1987 fue escenario de la histórica derrota del estadounidense Edwin Moses ante su compatriota Danny Harris después de 122 victorias consecutivas en 400 m vallas a lo largo de diez años. Además, acogió al Rayo Vallecano durante cuatro años.

Como guiño a su pasado el nuevo estadio mantiene el letrero de hierro del anterior y un muro de hormigón recopila los récords batidos en sus calles.

El futuro en cambio está por escribir. Por lo pronto su reapertura vuelve a poner a Madrid en el mapa de la competición.

"Después de la desaparición de la Peineta, Madrid se había quedado huérfana, sin ninguna instalación. Creo que era la única capital europea que no tenía un estadio de atletismo para hacer una competición", lamenta Chapado, que valora la recuperación en los últimos 4 años de pistas que estaban "en condiciones pésimas".

El estadio hará más accesible este deporte pues porque hasta ahora "muchos chavales tenían problemas para hacer atletismo en el centro de Madrid, era muy complicado porque casi todas las pistas eran periféricas", comenta el presidente de la RFEA y exatleta especializado en triple salto.

"Ahora solo falta una cosa: grandes marcas para certificar que es un gran estadio, porque si no se corre, no se salta o no se lanza, no sirve para nada esto, pero estoy convencido de que el domingo tendremos un primer capítulo de esas grandes marcas", augura Chapado.

Por el momento, albergará el Meeting Madrid, última prueba del calendario nacional previa al Campeonato de España y se estudia la posibilidad de ser sede del Campeonato Europeo en 2023.