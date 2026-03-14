La Copa del Mundo ya tiene reyes: Marco Odermatt y Julia Scheib

El suizo gana el Globo de Cristal general y el de descenso, y este domingo podría hacerlo en el supergigante; mientras que Scheib se estrena como campeona del eslalon gigante

El suizo Marco Odermatt ha olvidado pronto los varapalos sufridos en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina y se ha confirmado como el mejor de la temporada al ganar su quinto Globo de Cristal de la general de la Copa del Mundo y el tercero en descenso, también de forma consecutiva, en la prueba de esta modalidad disputada en la estación francesa de Courchevel.

El gran fin de semana del esquiador suizo podría haber sido aún más exitoso, pero este sábado se ha cancelado el supergigante masculino que se iba a celebrar en esta misma estación francesa de Courchevel debido a las fuertes nevadas y la niebla.

En esta carrera, Odermatt podía haber conseguido matemáticamente, también, el Globo de Gristal de supergigante en caso de haber ganado y que el austriaco Vincent Kriechmayr no hubiera terminado en el podio. Una oportunidad que tendrá este domingo, ya que hay programadas dos citas de esta especialidad -por la cancelación del de Garmisch-Partenkirchen- y la segunda, por ahora, sigue en pie.

Indpendientemente de que pueda confirmar esa, Marco Odermatt pudo agrandar su leyenda al dominar por quinta vez la Copa del Mundo general, lo que le acredita también como el mejor esquiador de la temporada una vez más.

"El Globo de Cristal de descenso se ha convertido en lo más importante de mi carrera, y ganarlo por tercera vez consecutiva, con tanta ventaja, lo ha hecho aún más especial. Ser tan constante en cada carrera y en cada condición, luchar por el primer puesto cada semana y en cada carrera con toda la presión me llena de orgullo", afirmaba el suizo al conseguir el Globo de Oro de nuevo.

Odermatt avisa que no ha perdido el hambre y que espera seguir repitiendo en los próximos años. "Me gustaría seguir así durante muchos años. (...) El esquí es muy complicado, hay que ser muy regular en todas las pistas. Las carreras son diferentes y me hace sentirme orgulloso el saber gestionarlo", añadía el suizo.

Julia Scheib se estrena con el Globo de Cristal

Si Marco Odermatt ya sabe de sobra lo que es ganar el Globo de Oro, la que se estrena es la austriaca Julia Scheib, que se ha proclamado este sábado campeona de eslalon gigante de la Copa del Mundo de esquí alpino tras imponerse en la prueba disputada en Are (Suecia).

Desde que lo consiguiera Eva-Maria Brem hace diez años no ganaba una austriaca la Copa del Mundo en esta especialidad. Lo ha hecho, además, a lo grande, ganado cinco pruebas de eslalon gigante en esta temporada, con lo que iguala el récord que tenía su compatriota Annemrie Moser-Pröll desde 1975.

Su gran rival, la sueca Sara Hector, quedó descalificada en la primera manga y le allanó el camino para el triunfo final a falta de una última prueba por disputarse. “Es muy especial ganar el Globo de Cristal. Ha sido mi objetivo durante muchos años. Sinceramente, no me esperaba una temporada tan buena. Ser tan regular no es fácil”, reconoce la austriaca al final de la prueba tras coronarse como campeona.