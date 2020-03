Jordi Jou: "Parar a los nadadores es ahogarlos"

Barcelona, 19 mar (EFE).- El técnico Jordi Jou (Olot,1978), entrenador entre otros de la medallista mundialista Jessica Vall, considera que a cuatro meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio hacer parar a los nadadores es "ahogarlos".



En una conversación telemática con EFE, Jou habló sobre los problemas añadidos que supone para los nadadores el confinamiento a raíz de la pandemia de coronavirus y el hecho de no poder utilizar las piscinas.



"Aquí nos encontramos en un situación extraordinaria, donde solo podemos trabajar en estático. No es solo un tema de estar o no estar nadando, es perder la rutina en general. La natación por el hecho de ser otro medio, lo que mas rápido se pierde son las sensaciones dentro del agua, a parte que la condición física baja su rendimiento, no es lo mismo que unas vacaciones de verano, ya que allí en realidad no paran, siempre van algún día a nadar, o salen a correr", recordó.



Pese a todo, Jou considera que la solución pasa por que todo el mundo permanezca en casa "para que el virus no siga avanzando a la velocidad que lo hace", aunque admite que para los deportistas profesionales "en un año especial" como éste, a cuatro meses de los Juegos "parar, es ahogarlos".



"Un deportista no es como una máquina, la paro y cuándo vuelvo a encenderla funciona igual. Requiere un seguimiento y un trabajo continuo", insiste.



Jou cree que "sin faltar a la responsabilidad, ni la seguridad o el higiene" considera que los deportistas que ya están clasificados para los Juegos y los que están muy cerca o pendientes de preolímpicos "deberían de tener unas mínimas condiciones para poder seguir entrenando con una mínima regularidad".



"Soy muy consciente de la situación, pero hay otros países que les han dado ciertas facilidades -con unas condiciones de higiene y seguridad- para que puedan seguir desarrollando su actividad profesional", opinó.



El entrenador cree que para que hubiera igualdad de oportunidades sería preciso aplazar los Juegos "uno meses", pero desconoce si esto es viable: "De todos modos, hay que tener en cuenta que actualmente no tienen todos los deportistas las mismas condiciones".



Admite que mira de reojo lo que están haciendo en otros países, mientras intenta que sus nadadores puedan entrenarse, aunque sea bajo mínimos.



"Les hemos enviado unas rutinas de trabajo, ninguno puede nadar. Esta rutinas hemos intentado que imiten lo máximo a una semana de trabajo, pero es imposible sin poder tocar el agua. Intentamos también estar en contacto con ellos todos los días", admite.



Ante la posibilidad apuntada por diferentes voces de la natación española, que piden que los deportistas sean confinados en piscinas para poder continuar con su preparación, Jou aseguró desconocer si se está avanzando en este terreno.



"Lo que sí sé es que cada día que pasa es un día que perdemos de preparación. Ahora mismo estamos a 18 semanas de los Juegos, es un periodo un poco justo para la preparación", argumenta.