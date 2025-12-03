Europeo de natación piscina corta | Horarios de la primera jornada, hoy 3 de diciembre, en el Europeo 2025 de Lublin

Hasta siete nadadores españoles debutan en la segunda jornada del Europeo de natación en piscina corta 2025, donde Carles Coll y Hugo González seguirán teniendo protagonismo

Tras un esperanzador arranque de los Europeos de Natación en piscina corta, que se disputan en Lublin (Polonia), donde el catalán Carles Coll rebajó, para empezar, su propio récord nacional de 100 m braza y el relevo 4x50 libre, donde también estaba Coll, lo batió por dos veces y acabó quinto en la final, este miércoles se afronta una segunda jornada en la que España tendrá opciones de medalla.

Emma Carrasco en los 100 estilos, César Castro, Miguel Pérez-Godoy y Sergio de Celis en los 200 libre, María Daza en los 200 libre femeninos y Mario Méndez y Cristóbal Vargas en los 1500 libre masculinos se estrenan en un día donde los referentes, Carles Coll y Hugo González de Oliveira, seguirán apareciendo los 100 estilos. Coll, de hecho, al igual que Carmen Wiler y de Iván Martínez luchará por las medallas en 100 braza y 200 espalda, en una tarde que puede ser gloriosa.

Horarios y participación española en el Europeo de natación el miércoles 3 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

10:00 Series de 100 estilos m (Carles Coll y Hugo González)

10:14 Series de 100 estilos f (Emma Carrasco)

10:26 Series de 200 libre m (César Castro, Miguel Pérez-Godoy y Sergio de Celis)

10:57 Series de 200 libre f (Ainhoa Campabadal y María Daza)

11:13 Series de 4x50 estilos mixtos (España)

11:22 Series de 1500 libre m (Mario Méndez y Cristóbal Vargas)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

19:00 F 50 mariposa f

19:05 F 50 mariposa m

19:10 F 200 espalda f (Carmen Weiler)

19:17 F 200 espalda m (Iván Martínez)

19:34 SF 200 libre f (*Ainhoa Campabadal y *María Daza)

19:44 SF 200 libre m (*César Castro, *Miguel Pérez-Godoy y *Sergio de Celis)

20:04 F 100 braza f

20:10 F 100 braza m (Carles Coll)

20:16 SF 100 estilos f (*Emma Carrasco)

20:25 SF 100 estilos m (*Carles Coll y *Hugo González)

20:34 F 4x50 estilos mixtos (*España)

* En el caso de que se clasifiquen para las semifinales o finales de la tarde

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que acoge la ciudad polaca de Lublin, se podrá ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también podrán conocer todo lo que acontezca en el último gran evento del año de este deporte.