Jaén Paraíso Interior - Barça | Horario, canal y donde ver hoy en TV la final de la Copa de España de fútbol sala

Tras golear en semifinales Jaén Paraíso Interior y Barça se ven las caras en lo que es la repetición de la final jugada hace once años, en el primer título jiennense

El FC Barcelona y el Jaén Paraíso Interior FS juegan este domingo la final de la Copa de España de fútbol sala en un torneo que está siendo todo un acontecimiento en Granada, en especial por la participación de los aficionados jiennenses, que se han desplazado en masa hacia la ciudad vecina.

Será la repetición de la final jugada hace once años en Ciudad Real. Entonces, el equipo jiennense sorprendió al imponerse por 6-4 y conquistar el primero de los títulos que figuran en su palmarés. Chino fue el héroe de aquella final, que se fraguó con la ventaja jiennense en los primeros minutos, que nunca pudo recuperar el conjunto barcelonista. Tras ese título llegaron dos más para el Jaén, que aspira ahora en Granada a levantar su cuarto entorchado copero.

Ahora, el favorito vuelve a ser el Barça, pero el que jugará en 'casa' será un Jaén que se está mostrando intratable en estos partidos. El equipo blaugrana llegó a esta final tras golear al Illes Balears Palma Futsal (7-1), mientras que el Jaén Paraíso Interior superó en semifinales al Movistar Inter (3-0).

Esta final de Granada se presenta como un duelo abierto en el que el Barça, que suma siete títulos coperos, tratará de imponer su jeraquía y el Jaén, con la afición de su parte, aprovechar esa ventaja y dar de nuevo la sorpresa.

El madrileño Luis Miguel Sánchez Chamorro y el aragonés Fernando Faubell Zaldívar serán los colegiados encargados de dirigir esta gran final de la Copa de España de fútbol sala. Estos colegiados ya arbitraron en cuartos de final el partido disputado el pasado jueves entre ElPozo Murcia Costa Cálida y el Jaén Paraíso Interior, que se saldó con victoria jiennense por 4-1.

¿A qué hora es la final de la Copa de España entre el Jaén y el Barça?

La gran final de la Copa de España entre Jaén Paraíso Interior y Barça se disputará hoy domingo 22 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Palacio Municipal de Deportes de Granada.

¿Dónde ver por TV la final de la Copa de España de fútbol sala entre el Jaén y el Barça?

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la Liga de fútbol sala y, en esta ocasión, también está retransmitiendo esta Copa de España. La final entre Jaén Paraíso Interior y Barça se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando informando sobre un torneo que coronará al campeón de España.