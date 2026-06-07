Jon Rahm se queda corto en Valderrama y el título vuela a Inglaterra

El 'León de Barrika' pelea hasta última hora en el LIV Golf Andalucía, pero es incapaz de echar el guante a Tyrrell Hatton, quien se impone con un tarjeta final de -11 golpes

Ha tenido sus opciones, pero no ha podido. Jon Rahm se plantaba en el campo de Valderrama con el gran objetivo de llevarse el título. No era ni mucho menos un imposible, ya que hasta los últimos hoyos estuvo en la pelea; sin embargo, la recta final del inglés Tyrrell Hatton le cerró la puerta a base de birdies para que se tuviese que conformar con la segunda plaza en el LIV Golf Andalucía.

Lo cierto es que pese a no poder ganar la partida individual –el equipo Legión XIII de Rahm se llevó la clasificación por equipos–, el golf español cumplió con creces. Más allá del vasco, Sergio García concluyó en quinto lugar con -7 golpes, mientras que Davis Puig cerró su actuación con cuatro bajo par. Exacto, todos tuvieron una notable actuación.

Volviendo a Rahm, quien concluyó con -9, se le vio muy sólido, pero una mala salida en el hoyo 17 evitó que pudiese optar a lograr un birdie que hubiese presionado mucho al británico. No fue así y lo agradeció si duda un Hatton que se plantó en el 18 con dos golpes de margen. Con tal colchón, y pese a mandar su salida a los árboles, supo reconducir la situación para acabar tal hoyo al par y coronarse campeón en tierras gaditanas.

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