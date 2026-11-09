Los Hispanos se topan con los árbitros

La selección española masculina de balonmano sólo pudo empatar con Portugal (37-37) en la segunda jornada de la EHF Euro Cup

España se queda a las puertas de la revancha (37-37) y sigue sin ganar a Portugal cinco años después tras empatar en Vigo un partido en el que llegó a dominar por cinco goles mediada la segunda parte, pero entonces, vio cómo los árbitros la 'obligaban' a jugar en inferioridad durante muchos minutos y propiciaban la remontada lusa.

Hasta seis exclusiones sufrió el equipo de Jordi Ribera en esos trascendentales minutos, que permitieron al equipo luso equilibrar el marcador. Pese a ello, España tuvo una última pelota para ganar el encuentro, pero el meta portugués Gustavo Capdeville hizo una espectacular parada a un lanzamiento final de Ian Tarrafeta y dejó a los Hispanos sin premio.

La selección española masculina de balonmano mostró su crecimiento a apenas dos meses de que arranque el Mundial de Alemania 2027. No tanto por el partido ofrecido ante los lusos, frente a los que empató, pero mereció ganar cuando había perdido en sus tres últimos encuentros, sino sobre todo por el empate logrado en Dinamarca, donde los Hispanos estuvieron a punto de ganar a la gran favorita a todos los títulos, la menos selección del mundo.

Ante Portugal, en un partido correspondiente a la segunda jornada de la EHF Euro Cup, España dio una mejor imagen que en los tres últimos duelos ante los lusos, dos de ellos en los últimos Europeo y Mundial, que costaron sendas eliminaciones dolorosas.

Marcos Fis ya lidera a los Hispanos

Liderados por un infalible Marcos Fis en los primeros minutos, el equipo de Ribera siempre llevó la iniciativa en una igualada primera mitad, que finalizó con una victoria mínima (18-17) para los Hispanos. Gustavo Capdeville, con siete paradas en los últimos minutos, fue clave para que la ventaja hispana fuera mayor.

El inicio de la selección española en la segunda mitad ilusionó con un triunfo cómodo. Los de Jordi ribera manejaron ventajas de cinco goles cuando, a falta de 20 minutos, empezó el recital arbitral. El partido se endureció y los colegiados se mostraron demasiado estrictos con la defensa española, que tuvo que jugar en inferioridad mucho tiempo.

Eso dio vida a una Portugal que volvió a igualar el partido en los diez últimos minuetos. Imanol Garciandia lideró en ese tramo el ataque español para llevar la iniciativa, pero no pudo evitar el empate en unos minutos en los que Frade hizo mucho daño.

Ficha técnica del España 37-37 Portugal

España: Pérez de Vargas; Antonio Martínez (1), Fis (5), Víctor Romero (4), Sánchez-Migallón (-), Gurri (7) y Dani Fernández (-) -equipo inicial- Sergey Hernández (ps), Casado (1), Tarrafeta (3), Alex Dujshebaev (4), Petar Cikusa (3), Garciandia (5), Aleix Gómez (2p), Aja (-) y Barrufet (2)

Portugal: Capdeville; Areia (6, 3p), Kiko Costa (6, 1p), Rui Silva (3), Salvador Salvador (3), Leonel Fernandes (3) e Iturriza (2) -equipo inicial- Diogo Valério (ps), Monteiro (-), Neves (1), Tavares (1), Pedro Oliveira (1), Joao Gomes (1), Miguel Oliveira (-), Frade (6) y Brandao (4)

Marcador cada cinco minutos: 4-3, 7-7, 11-10, 13-11, 15-15 y 18-17 (Descanso) 24-19, 27-24, 28-27, 31-30, 34-32 y 37-37 (Final)