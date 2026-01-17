Marco Odermatt agranda su leyenda ante la devoción de los suyos

El esquiador suizo se impone en el descenso de Wengen un día después de ser cuarto en el supergigante; Nicol Delago se estrena en el descenso de Tarvisio femenino

Marco Odermatt sigue dando alegrías a afición suiza. En el descenso más emblemático de la Copa del Mundo, que se disputa en su país, en la estación helvética de Wengen, no ha defraudado y se ha impuesto en un descenso que estuvo marcado por la reducción del trazado por culpa del fuerte viento de la parte superior del recorrido.

Algo más de un tercio de la mítica pista de Lauberhor, con casi cinco kilómetros de recorrido, tuvo que recortarse para resguardar la seguridad de los esquiadores. A partir de ahí, el punto de salida se ubicó más abajo, en uno de los saltos.

Odermatt, que el viernes sólo había podido ser cuarto en el supergigante, salió muy agresivo y completó una bajada impecable con un crono de 1:33.14, casi un minuto menos que con la pista completa. Eso le valió para adjudicarse el triunfo con 79 centésima de ventaja sobre el austriaco Vincente Kriechmayr y 90 con respecto al italiano Giovanni Franzoni, que completó el podio.

Franzoni, con ello, se confirma como la revelación de la temporada. El italiano se adjudicó este viernes su primera victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino al imponerse en el supergigante celebrado en esta misma estación por delante del austriaco Stefan Babinsky, que fue segundo a 35 centésimas, y del suizo Franjo Von Allmen, tercero, a 37. Cuarto fue el líder de la Copa del Mundo Marco Odermatt.

Tras esta victoria de hoy, el suizo alcanza la victoria número 52 en su trayectoria deportiva de la competición, a dos de alcanzar los del austriaco Hermann Maier, tercero en la relación histórica que encabeza el sueco Ingemar Stenmark, con 86.

Odermatt lidera tanto la Copa del Mundo como la clasificación del descenso. En este último, el suizo acumula 380 puntos y aumenta su diferencia sobre Von Allmen, con 280, y el italiano Dominik Paris, con 180. En la Copa del Mundo, Odermatt suma 1.105 puntos, más del doble que los del brasileño Luicas Pinheiro (538) y el noruego Atle Lie McGrath (478), que no compiten en descenso.

Nicol Delago hace historia y Lindsey Vonn, líder de la Copa del Mundo

Por otro lado, este sábado también se ha disputado el descenso de la estación transalpina de Tarvisio, que ha vivido un histórico triunfo de la esquiadora local Nicol Delago, que ha logrado la primera victoria en la Copa del Mundo de su trayectoria deportiva.

La líder de la general de la disciplina, la veterana esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, fue tercera a 26 centésimas de la vencedora. A 20 se quedó la alemana Kira Weidle-Winkelmann.

La italiana Delago contaba hasta ahora con cinco podios en la Copa del Mundo, donde se estrenó en 2015, pero no había pasado del segundo puesto. Ante los suyos, en Tarvisio, esta esquiadora de 30 años ha protagoniza su mejor carrera a apenas unos días de que los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina d'Ampezzo se celebren en su tierra.