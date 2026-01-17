NFL 2026 | Horario, canal y dónde ver por TV la Ronda Divisional de los Playoffs NFL 2025-2026

El Denver Broncos - Buffalo Bills abre la Ronda Divisional de la NFL 2025-2026, que tiene el Seattle Seahawks - San Francisco 49ers como partido estrella

Tras la sorpresa del inicio de los 'play offs' de la NFL 2025-2026, llega una Ronda Divisional en la que ya entran todos los equipos y que está marcada por la incertidumbre y la igualdad.

El mejor equipo de la Conferencia Americana (AFC), Denver Broncos, abre esta ronda y se las ve con una franquicia que lleva años llamando a la puerta de las últimas rondas sin suerte, unos Buffalo Bills que vienen de sorprender a los Jaguars a domicilio, lo que es un aviso para los Broncos.

Como también avisados llegan los Seattle Seahawks de lo que pueden hacer los San Francisco 49ers, que el pasado fin de semana dejaron a los campeones, Philadelphia Eagles, sin opciones de revalidar su título. Pese a las lesiones de Nick Bosa y Fred Warner en defensa o de Brandon Aiyuk, Ricky Pearsall, Ben Bartch... y, desde el pasado domingo, George Kittle en ataque, el equipo californiano fue capaz de ganar en Philadelphia y ahora reta al mejor equipo de la Conferencia Nacional. Sin duda, es el partido que ha despertado más expectación.

El domingo, la Ronda Divisional de la NFL concluirá, en la AFC, con la visita de los Houston Texans a los New England Patriots. Los Texans fueron otras de las sorpresas de la Ronda de Comodines al dejar fuera a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers y Mike Tomlin. Mientras, en la NFC, los Chicago Bears, tras su remontada milagrosa de la pasada semana, recibirán a Los Angeles Rams, que vienen de sorprender a los Panthers a domicilio.

Formato, equipos clasificados y emparejamientos

Para los neófitos en la NFL y en el fútbol americano, hay 14 equipos clasificados para la postemporada norteamericana, siete por cada una de las dos conferencias. Los 4 campeones de división y 3 equipos 'wild cards'. De ellos, los que mejor balance han tenido en la liga regular por cada conferencia pasan directamente a la ronda de 'cuartos de final', mientras que los otros doce se enfrentan en lo que se llama ronda de comodines o Wild Card Weekend.

Los emparejamientos de esta ronda enfrentan al 2 con el 7, al 3 con el 6 y al 4 con el 5 en cada conferencia, siempre en el estadio del mejor clasificado.

Los seis clasificados de la ronda anterior más el primero de cada conferencia (Broncos o Seahawks), que pasó directamente, disputan esta Ronda divisional. En ella, esos número 1 se enfrentarán al peor clasificado entre los que han pasado la ronda de comodines y, los otros dos equipos, se enfrentan entre sí, jugando como local el mejor clasificado de ellos. Luego, llega las finales de conferencia y, finalmente, la Super Bowl LX.

En esta temporada 2025-2026 de la NFL, los clasificados han sido los siguientes:

AFC: Denver Broncos (nº1), New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Buffalo Bills y Los Angeles Chargers.

NFC: Seattle Seahawks (nº1), Chicago Bears, Philadelphia Eagles, Carolina Panthers, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers y Green Bay Packers.

Calendario y horarios en la Ronda Divisional de la NFL

El duelo entre los Denver Broncos y los Buffalo Bills abre un fin de semana que tiene este calendario en el horario peninsular de España:

Sábado 17 de enero

Denver Broncos - Buffalo Bills (22:30 horas - hora peninsular española)

Domingo 18 de enero

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers (02:00 horas)

New England Patriots - Houston Texans (21:00 horas)

Lunes 19 de enero

Chicago Bears - Los Angeles Rams (00:30 horas)

Dónde ver por TV la Divisional Round de los Playoffs NFL 2025/26

DAZN tiene los derechos en España de la NFL y será la que retransmita los partidos que tienen lugar este fin de semana, con los que arrancan los 'play offs' de la presente temporada. En su plataforma se pueden ver todos ellos, aunque también retransmitirán en la madrugada del domingo, en abierto a través de Cuatro, el duelo entre los Seattle Seahawks y los San Francisco 49ers.