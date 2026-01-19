El peor día de CJ Stroud abre el camino de los Patriots a la final la AFC

CJ Stroud ha tenido uno de los peores día de su carrera en la ronda divisional ante los New England Patriots, perdiendo cuatro veces el balón y dejando vía libre a los de Mike Vrabel a la final de conferencia

Cuatro intercepciones, ese es el bagaje con el que ha terminado CJ Stroud el partido de la ronda divisional en el que sus Houston Texans han caído frente a los New England Patriots. Pese a la exhibición defensiva de los de Demeco Ryans, los Patriots volverán a pelear por la defensa después de una actuación muy competente de su defensa y a cumplir en ataque, auspiciados por el talento de Drake Maye, que ha sido capaz de proteger el balón y terminar por todo lo alto hasta el 28-16 final. Ahora los de Mike Vrabel se medirán la semana que viene a los Denver Broncos.

Las defensas mandan

Con el intenso frío y la nieve que asediaba Foxboro era un día para evitar artificios y buscar el 'football' antiguo, corriendo y peleando en las trincheras, algo que los dos equipos dominan y desde el primer minuto ha quedado patente. Dos tres y fuera han dado la bienvenida al duelo. Hasta que en el segundo drive han sido los Patriots quienes han golpeado tras un gran pase de Maye a Douglas. Desde ese momento la iniciativa ha sido para Houston, pues la defensa de los de Ryans estaba haciendo estragos y lo han aprovechado, primero con un field goal y después con un gran pase de Stroud para 'touchdown'.

Sin embargo, desde ese momento el QB ha entrado en barrena, primero concediendo un 'pick six' y después con otra intercepción que ha dejado en bandeja anotar a los Patriots, que lo han hecho gracias a una brutal recepción de Stefon Diggs. El día del 7 estaba siendo muy malo y no parecía encontrar la forma de hacer el más mínimo daño a la defensa patriota. Con esa jugada ha llegado el descanso con 21-10 para los locales.

Problemas en ataque

Los Texans intentaron acortar distancias al regreso de vestuarios, pero no eran capaces de penetrar la defensa rival, apenas lo hicieron con dos 'field goals' de Fairbairn para el 21-16, a una sola posesión, lo que dejaba a los visitantes con vida de cara al último cuarto. Pero al inicio de ese período, los Patriots ampliaron su ventaja con un impresionante 'touchdown' de Kayshon Boutte, que atrapó con una mano un pase de 32 yardas de Maye.

Todavía quedaban 13 minutos de partido, tiempo de sobra para darle la vuelta al marcador, pero Stroud no logró conectar jugadas decisivas y el resultado no se volvió a modificar, de hecho, el ex de Ohio State fue de nuevo interceptado, hasta las cuatro pérdidas de balón, que pudieron ser incluso más. Al final, con este resultado los Patriots se clasifican para la final de la AFC, que jugarán el próximo domingo en Denver frente a los Broncos, que anoche ganaron 33-30 a los Buffalo Bills, pero perdieron por lesión a su 'quarterback', Bo Nix.