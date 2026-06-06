El rugby español destroza los pronósticos en las Series Mundiales

Semifinales del equipo masculino y ascenso del femenino en la cita de Burdeos, la última de este año en el Rugby a 7

España sigue haciendo historia en el Rugby a 7. Tras un 2025 en el que acabó uniéndose a los más grandes en las series mundiales masculinas, pero tuvo que lamentar el descenso del equipo femenino por la reducción de plazas de 12 a 8; en este 2026, no sólo se ha consolidado entre las 8 8 mejores selecciones masculinas del mundo, sino que ha visto con el combinado femenino ha certificado este sábado en Burdeos su presencia, también, entre los mejores del mundo la próxima temporada.

Si bien es más llamativo lo hecho por las chicas, sigue siendo más importante lo ofrecido por la selección masculina, pues este domingo luchará en Burdeos por hacerse con el máximo trofeo tras alcanzar las semifinales después de derrotar a Estados Unidos (17-5) en cuartos de final.

Los pupilos de Paco Hernández habían perdido, precisamente, ante Estados Unidos en el arranque del torneo de Burdeos, que cierra las Series Mundiales. Su paliza a Uruguay casi les aseguraba su pase a cuartos, algo que confirmaron, como uno de los mejores terceros, pese a su derrota ajustada, este sábado ante Australia (12-10).

Eso les emparejaba con una de las primeras de grupo, que resultó ser, otra vez, Estados Unidos. Y, apenas 24 horas después, el resultado fue muy diferente. Los Leones'7 empezaron abajo, de nuevo ante los norteamericanos, merced a un ensayo de Steven Tomasin y al descanso se llegó con un resultado desfavorable (0-5).

Sin embargo, en la segunda parte, el equipo español arrasó a los norteamericanos con un parcial de 17-0 y los ensayos de Tiago Romero -que empató a 5-, Josep Serres y Juan Ramos, que logró dos marcas en la recta final. En semifinales espera este domingo Nueva Zelanda, una selección con la que este año ha alternado victorias y derrotas. Francia y Sudáfrica juegan la otra semifinal.

España certifica su ascenso a la máxima categoría femenina

En cuanto al cuadro femenino, pese a perder los dos primeros partidos de forma ajustada ante Canadá (12-14) y Estados Unidos (15-19), los dos puntos de bonus defensivo le acercaban a cuartos de final y, después de ganar este sábado a Gran Bretaña (29-10), las Leonas'7 dejaban prácticamente cerrada su clasificación entre las ocho mejores selecciones de las Series Mundiales.

Tras pasar un año en la segunda categoría, España acabó entre las cuatro primeras que otorgaban jugar estos tres últimos torneos del año, en los que entraban 12 equipos. En los dos primeros acabó octava y, en esta, como poco, acabará también ahí. No le hace falta más, porque ya nadie le puede quitar la plaza entre las ocho mejores de la clasificación.

En cuartos de final no pudo con una gran Australia, que les ganó por 14-0, pero este domingo jugarán por la séptima plaza del torneo, ante Japón, sabiendo que la próxima temporada disputarán todos los torneos ante las mejores selecciones del mundo.