La sevillana Maribel Pérez, eliminada pese a ser la mejor española de la historia

La sevillana Maribel Pérez, plusmarquista española de 60 metros (7.16), consiguió este viernes el mejor resultado de una velocista española en Mundiales bajo techo al clasificarse sexta en su semifinal con un crono de 7.20, después de haber estado descalificada durante unos minutos.

Por la calle exterior, junto a la andaluza, la sueca Claudia Payton se movió en la salida, precipitando la partida de Maribel, que recibió tarjeta roja. Su reclamación, no obstante, fue atendida y fue la sueca la expulsada, pero la campeona de España perdió la concentración.

Para llegar a la final era preciso terminar entre las dos mejores de cada serie o hacer un crono suficiente para obtener una de las dos plazas de repesca.

Con la cuarta marca de la cuarta y última serie, Maribel Pérez necesitaba igualar, al menos, su récord de España para sobrevivir a la penúltima ronda, y el incidente la desestabilizó. Partió más lenta en la segunda salida y, aunque fue reduciendo la desventaja con las mejores, quedó fuera de la final.

"Les decía a los jueces que miraran el marcador. Se han cargado la carrera para mí. Nunca imaginas que pueda pasar esto. A pesar de todo he corrido en 7.20, que está muy bien, pero estaba fuerísima de la carrera. Me da mucha pena, pero me quedo con las buenas sensaciones que he tenido aquí", comentó Pérez.

Por la mañana había superado la primera ronda con una marca de 7.23 (hasta este año el viejo récord español de Sandra Myers, de 1990) que le dio el tercer puesto en la segunda serie, y por tanto la clasificación por puestos.

El mejor resultado, hasta hoy, de una atleta española en esta prueba, en Mundiales bajo techo, era un cuarto en su serie semifinal de Digna Murillo (de origen colombiano) en Doha 2010 con un registro de 7.33.