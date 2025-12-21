El susto del Sevilla al Madrid, la lesión de Pedri, Vinicius y el último baile del Betis, así vienen las portadas

Las portadas del 21 de diciembre de 2025 llegan con la última jornada de Liga como motivo principal, destacando el mal momento del Madrid (pitos incluidos) y el hecho de que el Barça despida el año sin Pedri. Además, el cierre de año del Betis y el buen hacer del Sevilla en el Bernabéu también están presentes.

Las portadas del domingo 21 de diciembre de 2025 no esconden nada. Empezando por el ámbito nacional, y pese a que el Real Madrid venció 2-0 al Sevilla, el buen hacer de los hispalenses en el estadio Santiago Bernabéu no pasó inadvertido para los espectadores ni para la prensa, que destaca en gran medida los pitos que se escucharon en la casa blanca contra sus jugadores. Así, no sorprende que Marca y AS prácticamente coincidan. Los primeros abren con un claro 'Victoria entre pitos', y los segundos no se quedan atrás con un 'Muchos goles y muchos pitos'.

Como es lógico, desde Cataluña también se hacen eco de la bronca en Madrid, pero optan por abrir con el gran partido que se vivirá en La Cerámica entre Villarreal y Barça. De este modo, Sport titula 'Por todo lo alto', mientras que Mundo Deportivo se centra en una importantísima baja para los blaugranas rotulando: 'Cierre sin Pedri'.

La prensa deportiva internacional

En Italia la Gazzetta se centra en la Juventus con un 'Arriva la Juve', destacando el buen momento de los bianconeri, y tampoco se olvidan de la crisis que está pasando el Inter de Milán. En L'Equipe destacan los deportes de invierno y la gran actuación de Lou Jeanmonnot con un 'Une faim de Lou'. En Portugal recalcan el fichaje de Thiago Silva por el Oporto.

La portada de Estadio Deportivo

En nuestra portada de este domingo 21 de diciembre se destaca la dudosa labor arbitral que se vivió en el Bernabéu durante el Madrid - Sevilla, choque en el que los nervionenses tuvieron contra las cuerdas a los merengues, pero en el que los fallos propios, en ambas áreas, terminaron por condenarle. Así, abrimos con 'Vergüenza ajena', mientras que también señalamos que el Betis tiene la oportunidad de cerrar el año felicitando a los suyos con una victoria ante el Getafe.