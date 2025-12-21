La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 22 de diciembre de 2025

El Real Betis despide el año con una lluvia de peluches y de goles en La Cartuja

REAL BETIS 4-0 GETAFE: EL GORDO CAE AQUÍ

Dos goles de Aitor Ruibal y uno de Pablo Fornals y el Cucho Hernández ofrecen el mejor premio a la siempre fiel afición de un Betis que despide el año a lo grande

SEÑALAN A MUÑIZ

Unanimidad en el juicio al árbitro del Real Madrid-Sevilla, que perjudicó claramente a los de Almeyda y aún podría tener mayores consecuencias con la sanción a Marcao

EL BARÇA, COMO SI FUERA MIAMI

El partido que no pudo ir a Estados Unidos no fue problema para los de Flick, que ganaron (0-2) con comodidad en La Cerámica

EL ATLÉTICO MANDA A MÍCHEL AL DESCENSO

Koke, Gallagher y Griezmann anotaron para los de Simeone en Girona (0-3); el Elche también golea al Rayo (4-0)