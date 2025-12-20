El Sevilla da la cara en el Bernabéu y mete miedo a un Real Madrid que sí tuvo más pegada con Bellingham y Mbappé

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 21 de diciembre de 2025

REAL MADRID 2-0 SEVILLA FC: VERGÜENZA AJENA

El Real Madrid gana entre silbidos ante un Sevilla que metió miedo hasta jugando con diez y sin su entrenador en el banquillo

REAL BETIS - GETAFE: POR UNAS FIESTAS EN PAZ

El Betis quiere despedir el año con victoria (21:00 horas) ante un Getafe que siempre le complica

LALIGA ESTRENA DOS TÉCNICOS

Levante y Real empatan (1-1) y dan la bienvenida a sus nuevos técnicos; triunfo de Osasuna ante el Alavés (3-0) y 0-0 en el Oviedo-Celta