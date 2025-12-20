El Real Madrid - Sevilla, los centrales que sondea el Barcelona, Pedri y las malas noticias con Isco, así vienen las portadas

Las portadas del 20 de diciembre de 2025 llegan en los medios deportivos con mucho fútbol y también con cierto toque a Navidad por los titulares que se pueden ver en ellas

Las portadas del 20 de diciembre llegan a los kioskos físicos y virtuales cargadas de fútbol ya que si este pasado viernes el duelo entre Valencia y Mallorca sirvió para abrir boca de la jornada 17, este sábado empezarán los partidos en masa. Uno de los duelos más interesantes es el que medirá a Real Madrid y Sevilla a partir de las 21:00 horas. El diario Marca trae en su portada las palabras de Xabi Alonso en la previa en la que tira de tópico: "Las notas al final de curso". El diario AS por su parte trae una foto de familia de la comida de Navidad de todas las plantillas del Real Madrid y recoge palabras de su presidente Florentino Pérez: "Que nadie se rinda".

El Barcelona busca un central y cuida a Pedri

En las portadas llegadas desde Cataluña, Mundo Deportiva titula con 'Un central top' en referencia a la búsqueda de un zaguero en el Barcelona y apuntando a Gvardiol del Manchester City y Bastoni del Inter. Esto es por la situación de Araujo y el fin de contrato de Christensen en 2026. El diario SPORT por su parte apuesta por un protagonista dentro del Barcelona: Pedri. Y titula con un 'Hay que mimar a Pedri'. El canario no se entrenó por una sobrecarga y según apunta el citado diario, estaría siguiendo un plan específico para poder ser titular frente al Villarreal.

La portada de Estadio Deportivo

En nuestra portada de este sábado 20 de diciembre mostramos a Alfon y Alexis Sánchez en su llegada a Madrid. Los de Almeyda tratarán de sacar los 3 puntos en un Santiago Bernabéu que está bastante tensionado por la situación de Xabi Alonso. Titulamos con un 'Éste es el momento'. En clave Betis, en Heliópolis existe cierta preocupación con Isco Alarcón ya que el médico del club avisa a que el proceso de recuperación no será tan corto como se podía esperar.