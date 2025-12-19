La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 20 de diciembre de 2025
El Sevilla visita el siempre complicado Bernabéu en un momento de mucha tensión para el equipo madridista
REAL MADRID - SEVILLA FC: ÉSTE ES EL MOMENTO (21:00 H)
El Sevilla tratará de aprovechar las dudas madridistas para sacar algo de un Bernabéu tenso con los suyos tras el 0-2 del Celta
MALAS NOTICIAS CON ISCO ALARCÓN
El médico del Real Betis avisa que el proceso de recuperación no será tan corto como se podía pensar
EL BARÇA PASA AL ATAQUE
Laporta provoca al Madrid: "Tienen un bodrio de televisión desde el que vomitan mentiras"
HUGO DURO SALVA OTRO PUNTO (1-1)
Un tanto del delantero che evita que su equipo caiga a la zona de descenso ante un rival directo, el Mallorca