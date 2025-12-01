El triunfo del Betis y la suspensión del derbi, el pinchazo del Real Madrid y el liderato del Barça: así vienen las portadas de hoy

Las portadas de la prensa deportiva de este lunes 1 de diciembre centran su atención en lo ocurrido en el derbi hispalense y en el empate del Real Madrid

Las portadas de las principales cabeceras deportivas nacionales de este lunes 1 de diciembre vienen marcadas por lo ocurrido en la jornada liguera de ayer, más concretamente por el empate del Real Madrid contra Girona, que beneficia al Barça, y el triunfo del Betis en el derbi contra el Sevilla.

Así, ESTADIO Deportivo abre con lo ocurrido en el duelo cainita de la capital hispalense, en el que los verdiblancos impusieron su calidad en un partido decantado por un error de Batista Mendy que coronó Pablo Fornals, al aprovechar el regalo con una resolución magistral. En este sentido, este medio le dedica su primera página a la estrella castellonense: 'Nuevo Rey'.

El derbi, protagonista

Igualmente, ED hace referencia a que el choque tuvo que ser suspendido por lanzamientos de objetos desde la grada, lo que expone al Sevilla a una dura sanción al detallarlo todo en el acta Munuera Montero.

En clave nacional, la prensa capitalina se centra en el 'pinchazo' del Real Madrid en el Montilivi, donde no pasó del empate a un gol, lo que ha encendido las alarmas en las huestes blancas. No en vano, el diario Marca afirma que el equipo de Xabi Alonso tiene un problema: 'Algo no funciona', mientras que diario As hace referencia a la polémica por el penalti reclamado por los madridistas: "Sin liderato y con lío".

Por su parte, los medios catalanes abre también con las tablas del Real Madrid, pero enfocada al Barcelona al asaltar el liderato. Sport titula '¡El Madrid pincha, el Barça', líder', y Mundo Deportivo, 'El Barça, líder'.