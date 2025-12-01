La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 1 de diciembre de 2025
El Betis se lleva un derbi igualado hasta que Fornals decidió que se había acabado la fiesta
SEVILLA FC 0-2 REAL BETIS: NUEVO REY
El Betis se lleva un derbi tenso, que tuvo que pararse por lanzamiento de objetos, gracias a la magia de un Fornals que desatascó el partido y asistió para que Altimira pusiera el resultado definitivo
SE ARRIESGA A UNA DURA SANCIÓN
Munuera Montero explica los incidentes del final con pelos y señales, y podría costarle muy caro al Sevilla
EL MADRID SE DEJA EL LIDERATO
Otro empate, (1-1), el tercero consecutivo, le cuesta el primer puesto a un Madrid que sigue con problemas con el gol
PODIO DE SAINZ Y... HAY MUNDIAL
Verstappen aprovecha el error de McLaren y da más emoción a un Mundial que se decidirá en Yas Marina