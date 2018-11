Brais Méndez cumple "un sueño que tenía desde pequeñito" con la absoluta

El centrocampista del Celta de Vigo, Brais Méndez, convocado este jueves por Luis Enrique para el decisivo partido ante Croacia, reconoció que "no esperaba" la llamada del seleccionador absoluto, y que con ello cumple "un sueño que tenía desde pequeñito".

"Me he enterado al terminar el entreno, antes de ir a la ducha. Es un sueño desde pequeñito, estoy muy ilusionado y sorprendido de que se cumpla tan rápido", comentó en rueda de prensa el futbolista, quien se sinceró al decir que "no contaba ni con la sub-21 ni con la absoluta, que son palabras mayores".

Brais Méndez, que el pasado fin de semana marcó ante el Betis en el Benito Villamarín, recordó que cuando Luis Enrique fue entrenador del Celta él aún era juvenil: "Entrené un par de veces con el primer equipo, no creo que se acuerde de aquello".

"El fútbol pasa muy rápido. Nadie te conoce y en un año has debutado y te ha llamado la selección. Pero lo más importante es tener los pies en el suelo, saber quién eres y de dónde vienes", declaró el canterano, a quien sus compañeros lo felicitaron en el vestuario.

"Todavía no he visto el teléfono, no he querido ver nada. Ahora hablaré con mi familia aunque seguro que mis padres ya lo sabrán. Si tengo que pagar una comida, la pagaré encantado", bromeó.

El centrocampista, afianzado en el equipo titular de Antonio Mohamed, celebró que el Celta sea el club que más canteranos aporta a la selección absoluta, cuatro: Aspas, Jonny, Rodrigo y él.

"El Celta tiene que estar orgulloso, ojalá sean muchos más en el futuro. A mí no me gusta ponerme presión por este tipo de cosas. Ya dejé de ser el canterano que viene del filial, quiero coger más protagonismo y responsabilidad en el primer equipo", indicó.