Neymar avisa a Ancelotti: "Haré lo imposible por estar en el Mundial"

Neymar volvió a encender la ilusión de Brasil al expresar públicamente su deseo de jugar el Mundial 2026 y enviarle un mensaje directo al seleccionador Carlo Ancelotti

El nombre de Neymar vuelve a instalarse con fuerza en el imaginario del fútbol brasileño. Aunque su presente está marcado por las dudas físicas y la falta de continuidad en la Seleção, el atacante no baja los brazos y mantiene viva la ilusión de disputar el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Para el delantero del Santos, esta cita representaría su última gran oportunidad de conquistar la Copa del Mundo con Brasil.

Mensajes directos a Ancelotti

Desde la llegada de Carlo Ancelotti al banco de la selección brasileña, el futuro de Neymar en el combinado nacional ha sido una incógnita. El técnico italiano no confirmó ni descartó su convocatoria, pero el jugador decidió tomar la iniciativa. En las últimas horas, durante un evento musical en São Paulo junto al reconocido cantante Thiaguinho, Neymar aprovechó el micrófono para enviarle un mensaje directo a su entrenador.

“Haremos todo lo posible, incluso lo imposible, para que el Mundial vuelva a Brasil”, expresó el futbolista, despertando la ovación del público. Incluso fue más allá al prometer que, si la Canarinha llega a la final, él se encargará de marcar un gol decisivo. “En julio pueden pedirme explicaciones”, lanzó, antes de cerrar con un pedido claro: “¡Vamos, Ancelotti, ayúdanos!”.

Un regreso que aún no se concreta

La última vez que Neymar vistió la camiseta de Brasil fue el 18 de octubre de 2023, en la derrota ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, las lesiones y la falta de ritmo competitivo lo alejaron de las convocatorias. A pesar de eso, el delantero nunca ocultó su deseo de regresar y demostrar que todavía puede ser determinante.

Temporada difícil y futuro abierto

El ex jugador del Barcelona y el PSG viene de atravesar una campaña compleja con el Santos, equipo con el que logró evitar el descenso en la última fecha. Su estado físico sigue siendo motivo de preocupación, especialmente tras arrastrar problemas de meniscos que incluso podrían requerir una intervención quirúrgica. Actualmente, Neymar se encuentra de vacaciones y aún no definió su continuidad en el club paulista.

La postura del entrenador

Ancelotti, por su parte, dejó la puerta entreabierta. En declaraciones recientes, aseguró que Neymar está dentro del grupo de jugadores observables de cara al Mundial. “Tiene tiempo para recuperar su mejor nivel físico y futbolístico. Si lo consigue, será tenido en cuenta”, afirmó el experimentado entrenador, que busca conformar la mejor lista posible.

Brasil y el objetivo de la sexta estrella

Brasil integrará el Grupo C del Mundial 2026, junto a Marruecos, Escocia y Haití. El conjunto africano aparece como uno de los rivales más exigentes, tras su histórica actuación en Qatar 2022. Bajo el mando de Ancelotti, el Scratch intentará volver a lo más alto y sumar su sexta Copa del Mundo, algo que no consigue desde 2002.

Mientras tanto, Neymar sigue soñando. Con palabras, gestos y promesas públicas, el astro brasileño deja en claro que aún no escribió su último capítulo con la selección.