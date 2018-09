Monchi: "No me fui por dinero o por el presidente; necesitaba motivaciones"

AS Roma

Monchi cree que acertó decantándose por la AS Roma. AS Roma

Monchi, quien está descansando en el sur de España durante el parón, ha concedido una larga entrevista a Sport Illustrated. Estas son sus palabras:

- ¿Cómo describe el trabajo del director deportivo?

- No es fácil en pocas palabras. Trato con todo lo relacionado con la planificación deportiva de la Roma, desde el entrenador hasta la filosofía del club, la venta y la compra de jugadores. Él es una figura importante.

- ¿Por qué el papel del director deportivo está más desarrollado en el resto de Europa que en Inglaterra?

- Identifico tres maneras de trabajar: la presidencial: la inglesa, que gira en torno a la figura del entrenador; y la mixta, donde coexisten presidente, entrenador y director deportivo. Éste es la más equilibrada: el presidente decide el tipo de inversiones, el entrenador evalúa los perfiles interesantes y el director deportivo busca a los jugadores. En Inglaterra prevalece el modelo de entrenador, pero se están adaptando al europeo, pues en la Premier ahora hay tantos entrenadores extranjeros como nacionales.

- ¿Por qué después de tantos éxitos decidió irse del Sevilla?

- Pensé que, después de 29 años, era el momento adecuado para cambiar. Quería ponerme a prueba con algo nuevo, para entender si podía trabajar fuera del hogar. Muchos piensan que se fue por dinero o por discusiones con el presidente, pero no es así. Necesitaba nuevas motivaciones.

- ¿Por qué eligió a la Roma?

- Porque pensé que era el club el que me ofreció la posibilidad de ser yo mismo. Era importante mantener la independencia y la responsabilidad, la posibilidad de continuar haciendo mi trabajo. La Roma me dio la oportunidad de no cambiar mi identidad profesional y, después de 16 meses, puedo confirmarlo: fue la elección correcta.

- ¿Quién toma las decisiones en la Roma?

- Hay una jerarquía similar a la de los otros clubes: presidente, director deportivo, etc. Mi jefe es Pallotta, pero puedo trabajar de forma independiente, manteniéndolo obviamente actualizado. Tenemos una excelente relación, así como con Baldissoni y Gandini. Contratar o eximir a los entrenadores es mi responsabilidad porque el proyecto deportivo depende del técnico.

- ¿Cómo elige los jugadores?

- De acuerdo con el talento. No es una respuesta original, pero este es un trabajo difícil. La verdad es que necesitas tener una gran estructura de exploración, una excelente estrategia y una buena fuente de información. Los datos también son importantes.

- ¿Cuántos ojeadores tiene en Roma y cómo usa los datos?

- Ahora somos un equipo de 15 ojeadores. Todos trabajan con cierto tipo de datos y luego los ubican en la base desde la cual decidimos qué jugadores supervisar y cuáles dejar de seguir. No todos trabajan en la Roma. Ahora estamos ocupados construyendo una red de scouts que supervisará a los jugadores jóvenes de un equipo de aproximadamente 20 a 25 personas.

- ¿Cómo de diferente es la Roma de Sevilla en lo que hace todos los días?

- Hay varias diferencias. En primer lugar, hay una mayor atención de los medios en la Roma. Trabajamos de manera diferente, pero a nivel de presión e importancia de lograr los objetivos, los equipos son similares.

- ¿Objetivos?

- Construir un modelo económico sostenible y estable; a nivel deportivo, llevar a la Roma al más alto nivel.

- ¿Cuál es la importancia de la cantera en sus planes?

- Trabajar en academias es la esencia de un club si quieres construir un proyecto a largo plazo, cuando tienes la oportunidad de contar con los jóvenes que crecen en tu club. Hace que el proyecto sea aún más sostenible. Creen en el club e identifican con el club. Es esencial que los romanistas se centren en los sectores juveniles.

- ¿Durante cuánto tiempo cree que la Roma tendrá que vender a los jugadores?

- Trabajamos para encontrar ante todo la sostenibilidad económica, lo que nos permite decidir a quién vender y a quién comprar. Estamos en buen camino, pero eso no significa que no vendamos en el futuro. Vender no es malo, sino algo normal si inviertes en estructuras, entrenadores y jugadores que te hacen crecer. El Barcelona vendió Neymar, el Real Madrid vendió a Cristiano Ronaldo, la Juventus vendió a Pogba o Higuaín. Las empresas deben poder reinvertir el dinero.

- ¿Cuánto influye en su trabajo la construcción del nuevo estadio en Roma?

- Mucho. Será una importante fuente de ingresos, y aumentar la marca del equipo, dando el club la oportunidad de invertir más dinero para alcanzar los niveles más altos del mercado internacional.

- ¿Piensa que pudo hacer más para fichar a Malcom?

- Tuvimos que descomponer el satélite que puso en comunicación a Barcelona y Burdeos (risas). No podíamos hacer más. El jugador estaba listo para llegar a Rom. Todo estaba organizado para que se uniera al equipo en los Estados Unidos.... Incluso las visitas médicas estaban listas.

- ¿Le motivará eso cuando se enfrente al Barcelona?

- Después de 20 años en el camino aprendí que a veces ganas y a veces pierdes. Mucho mejor tener amigos que enemigos.