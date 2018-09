Sergi Gómez: "No hay que dejarse llevar por los resultados"

Sergi Gómez, que llegó el pasado verano para reforzar la defensa sevillista, se ha adaptado no sólo a la ciudad. Para Machín, el ex del Celta se ha convertido también en un fijo. Integrado totalmente, el zaguero destaca, en una entrevista para los medios oficiales, que el ambiente desde su llegada "ha sido muy bueno" y la mentalidad del equipo "muy positiva". "Hay momentos en los que no entran los goles, pero hemos demostrado que tenemos mucha pegada arriba y hay que aprovecharlo lo mejor posible", comentó en 'A balón parado', donde destacó que, pese al irregular arranque en LaLiga, la plantilla no ha perdido un ápice de confianza. "Todos los que estamos aquí hemos vivido situaciones parecidas o peores y el fútbol se basa en eso. Es cierto que hay victorias abultadas pero hemos tenido que pasar momentos más difíciles. Hay que canalizar esos momentos".

El triunfo en el Ciudad de Valencia supuso un respaldo para la plantilla, que celebró el 2-6 de una forma muy particular. "Nos metimos todos de cabeza en una piscina hinchable que tenemos siempre. Le metemos hielo siempre y aunque no hubo tiempo apenas para celebrar, nos metimos todos", relató el jugador, que insistió en la necesidad de fortalecer el grupo y aislarlo de las críticas para conseguir los objetivos. "No todos son momentos bonitos y maravillosos. Al final se pasan momentos malos y cuanto más esté unido el grupo, mejor irán las cosas. Muchas veces es fácil abandonar el barco y eso no es bueno para el equipo. Es importante que todo el mundo esté unido".

En cuanto al técnico, Sergi Gómez valoró su idea y su cercanía con la plantilla e hizo un llamamiento a la calma para no dejarse llevar por la euforia tras los últimos resultados. "Tienes que transmitir a la plantilla lo que quieres. La idea ha quedado clara; en cada partido tienes que poner un poco más y no hay que dejarse llevar ni por un resultado abultado ni al revés. Cada partido forma parte de ese proceso. Machín es con todos los jugadores muy comunicativo, habla muchos con nosotros y te da la tranquilidad de tener la palabra del entrenador. Cuando eres cercano, los jugadores entienden mejor sus ideas y le viene mejor al equipo".

Por último, se mostró ambicioso y abogó por pelear por "tocar puestos europeos de los buenos". "Pienso que tenemos una plantilla muy completa, con mucha calidad y por qué no pensar en grande", finalizó.