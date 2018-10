Vázquez: "Todo salió torcido pero dimos la cara"

El 'Mudo' Vázquez ha sido el gran protagonista de una de las paradas salvadoras de Ter Stegen durante el partido. El argentino no pudo definir ante el portero del Barça el que hubiera sido el 2-1. El jugador del Sevilla, al igual que sus compañeros, destacó la falta de intensidad durante los primeros minutos del encuentro.

El esfuerzo del Sevilla no obtuvo recompensa: "Creo que la sensación es amarga, no pudimos llevarnos nada. Los primeros minutos entramos dormidos con los dos goles, no se puede empezar así, pero bueno, después hicimos un buen partido, el portero de ellos paró muchas ocasiones claras, pero bueno, hay que pensar en lo que viene".

Ter Stegen salvó el gol del 'Mudo': "Creo que la mía, que era el 2-1, era para meternos de lleno en el partido, de ahí nos hacen el 3-0 y después tuvimos la de Wissam. Todo salió torcido pero dimos la cara, tuvimos ocasiones pero bueno, esperamos tener más suerte".

A pensar en el próximo partido: "No es un paso atrás, salimos fuertes de aquí. Todos los partidos tenemos que empezar desde cero, faltan muchos partidos, ganado el próximo partido nos ponemos arriba otra vez".