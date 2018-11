El particular Boca-River de Mercado y el vestuario del Sevilla

Gabriel Mercado ya ha llegado a la concentración de la selección argentina y, además de repasar la actualidad, ha contado una anécdota con motivo del Boca-River. El sevillista, ex de River Plate, relató cómo se vivió en el vestuario nervionense el 'Súperclasico'. Admite que le gritaban los goles de Boca Juniors para "cargarlo".

"Cuando terminamos de jugar, puse el partido en el vestuario y me sorprendió lo pendiente que estaban mis compañeros porque todos me preguntaban por la trascendencia de un Boca-River", comentó Mercado. "Cuando me estaba bañando gritaron fuerte un gol y me di cuenta de que había sido de Boca porque me estaban cargando".

Respecto al duelo que se vivirá en el Monumental con motivo de la vuelta de la Final de la Copa Libertadores (ida 2-2), Mercado afirma que será "muy parejo", a la par que desea que River salga campeón.