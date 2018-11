También siguen a Fernando Calero en Alemania

El buen hacer del central Fernando Calero con el Valladolid en su primera experiencia en Primera no sólo ha despertado el interés de grandes clubes españoles entre los que se encuentra el Sevilla (junto a Villarreal, Real Sociedad, Valencia y Atlético de Madrid), sino que el de Boecillo (Valladolid) también ha llamado la atención en Alemania, siendo varios los clubes de la Bundesliga que, según publica Sport, han enviado ojeadores a Pucela para seguir en directo las evoluciones del central vallisoletano. Los once millones de euros que marca su cláusula se antojan muy asequibles, teniéndolo ya muy adelantado por uno de los españoles.



El Espanyol también maneja el nombre de Serdar Tasci

Serdar Tasci, central turco-alemán que la pasada temporada militó en el Spartak, con el que disputó la Champions junto al hoy sevillista Quincy Promes, midiéndose al propio Sevilla, no sólo se encuentra sobre la mesa de Caparrós, quien no lo ve claro al encontrarse sin equipo y, por tanto, también sin ritmo. El Espanyol también lo maneja, pero hasta enero no quiere mover ficha. Tasci prefiere no esperar.