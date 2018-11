Machín revaloriza su once tipo

Media un abismo en Nervión entre el actual parón y el primer receso que sufrió LaLiga, a comienzos de septiembre. Entonces, el Sevilla lamía las heridas de su derrota en el derbi, que no pudo sanar en su reencuentro con la competición ante el Getafe. La derrota ante los azulones suponía la tercera jornada seguida sin ver puerta y la palabra crisis se abría paso. Pero Machín, obligado también por las lesiones, supo darle una acertada vuelta de tuerca a su idea, y, desde entonces, casi todo han sido alegrías.

Sólo una derrota en ocho jornadas, ante el Barça, y seis victorias que han colocado al equipo segundo, a sólo un punto del líder. Una racha fraguada en la consolidación de un once que los sevillistas recitan de carrerilla y que, gracias al técnico soriano, ha elevado su tasación económica al mismo tiempo que aumentaban las prestaciones deportivas del bloque.

Atendiendo a la última actualización de la web especializada Transfermarkt, realizada a finales del pasado octubre, hasta siete jugadores de esa alineación tipo han visto aumentado su valor de mercado, alcanzando entre todos ellos una subida de 30,5 millones de euros.

Empezando por la portería, Tomas Vaclik se ha revelado como uno de los grandes aciertos en materia de fichajes del pasado verano. El checo llegó del Basilea a cambio de 7 kilos (lo mismo que marcaba su valor) y, en estos momentos, está tasado en 12. Una diferencia positiva de cinco millones que iguala Sergi Gómez, el central más utilizado de largo en una zaga de tres en la que sus compañeros han ido cambiando por las lesiones de Mercado y Kjaer y la tardía irrupción de Carriço. Por el ex del Celta se pagaron 5 kilos, idéntica cantidad en la que estaba valorado en ese momento, y en estos meses ha doblado su precio, alcanzando un caché estimado de 10 millones de euros.

Pero, si hay una zona clave en el cambio sevillista, ésa es su centro del campo. Machín lo ha poblado de 'jugones', de los que ha obtenido además un alto índice de esfuerzo, y todos ellos han subido su valor. Así, Sarabia ha pasado de 30 a 35 millones, convirtiéndose en el futbolista mejor valorado del plantel, mientras que Franco Vázquez, de 7,5 a 10, aunque resulta sorprendente en este caso que ande lejos de los 18 kilos en los que era tasado cuando llegó, pues se encuentra, sin duda, en su mejor momento. En el caso del 'Mudo', sin embargo, sus 29 años comienzan a ser una rémora en este aspecto, pues la edad es uno de los factores que se tienen en cuenta al trazar un hipotético precio de mercado. Aun así, Éver Banega, a sus 30 años, también sube su valor, pasando de los 12 kilos que marcaba el pasado julio a los 15 de octubre, cifra que se antoja en cualquier caso baja para su precio real.

Algo más se ajusta al mercado la evaluación realizada a los dos delanteros titulares, sin cuya pólvora tampoco se explica el gran momento sevillista. Así, Ben Yedder ha recuperado su valor de 30 millones, tras bajar a 28 a finales de la pasada Liga, mientras que André Silva abandonó el Milan con una cotización de 22 kilos y, actualmente, después de hacer siete goles con la camiseta blanquirroja, su importe sería de 30, por lo que ha elevado su precio más que ningún otro (+8).



Fichajes que bajan

En la cara opuesta, es una evidencia que la segunda unidad no está respondiendo, siendo partícipes de ella algunos fichajes que están por debajo de lo esperado, lo que repercute en su tasación. Es el caso de Gnagnon, cuyo valor ha bajado de 15 a 12 kilos; Promes, de 24 a 20; y Amadou, de 15 a 12, aunque, en su caso, las lesiones no le han permitido tener continuidad.



Sarabia ya es el más caro: 35 kilos

La renovación de Pablo Sarabia se ha convertido en una cuestión de estado en Nervión. El madrileño, autor de 13 goles y seis asistencias en lo que va de curso, sigue sin aceptar las propuestas de mejora de contrato sevillistas y su asequible cláusula de 18 millones le convierte en una 'ganga'. No cabe duda de su valía, y no son pocos los que piden un sitio en la selección para él. Un gran momento que también refrendan las estimaciones de Transfermarkt. Así, el ex del Getafe es el jugador del Sevilla que más ha aumentado su valor desde que llegó. Lo hizo tasado en 5 kilos, en el verano de 2016, y ahora su precio se eleva a 35 (es el más caro de la plantilla). Una progresión que se ha disparado en los últimos meses: de 20 millones en mayo a 35.



Muriel no frena su depreciación

Estuvo cerca de marcharse en verano, pero él mismo frenó su cesión al Sporting de Portugal. Luis Muriel apostó por quedarse e intentar ganarse la confianza de Machín, pero no se descarta que en enero se le abran las puertas, pues el colombiano sólo ha respondido con cuentagotas cuando ha tenido la oportunidad (suma en total cuatro goles). Sea como fuere, lo cierto es que el internacional 'cafetero' llegó como el fichaje más caro de la historia a cambio de 21 millones, levemente por encima de un precio de mercado (20) que desde entonces no ha parado de bajar. El pasado mayo, su tasación era ya de 12 kilos y, en lo que va de temporada, ha descendido hasta los 9, por lo que es el jugador de la plantilla que más ha disminuido su valor (-11).