Caparrós: "Gonalons se quiere quedar pero tenemos que esperar"

Joaquín Caparrós ha pasado este mediodía por los micrófonos de Deportes Cope Sevilla para analizar la actualidad del líder de LaLiga tras vencer ayer al Real Valladolid. Pese a estar en lo más alto de la tabla, el utrerano ha hecho un llamamiento a la calma. "Tenemos que estar contentos por el trabajo de nuestro entrenador, del cuerpo técnico y de los futbolistas. Y sobre todo por la alegría de la gente, hay imágenes que se me quedan en la retina y ayer veía a la gente ilusionada llegando al campo por ver a su Sevilla salir líder. El fútbol es un espectáculo que transmite sentimiento, y después ver cómo salía la gente del estadio... Pero los profesionales tenemos que tener los pies en el suelo e ir partido a partido", ha dicho el director del área de fútbol nervionense, quien también ha hablado del mercado de fichajes.

En cuanto a la posibilidad de que André Silva siga la próxima temporada, Caparrós ha vuelto a ser claro: "Todos los fichajes han sido complicados, alguna baja tampoco ha sido fácil. A André Silva lo teníamos en mente, lo habíamos seguido, Carlos se puso en contacto con Mendes, yo también hablé con él, Carlos habló con el jugador, quería venir desde el primer momento. Fue al club a decirlo en persona. Es un chico 100% profesional, tiene muy claro lo que quiere ser, ha sido no solo un acierto deportivo sino también por su forma de ser. Había clubes que le daban más pero él quería venir aquí. Es un contrato donde tenemos nosotros la opción 100% antes del 30 de junio. A Jorge Mendes lo conozco desde la época del Deportivo cuando llevó allí a Andrade y otros futbolistas. El contrato está superbien redactado, tenemos una opción que depende exclusivamente de nosotros, el fútbol es cambiante pero el chico está muy a gusto en la ciudad, está contento y si todo va por los cauces naturales ejerceremos la opción que tenemos sobre él".

Además, Caparrós ha desvelado la posibilidad de la continuidad de Maxime Gonalons, un jugador por el que el Sevilla no tiene opción de compra pero por el que podrían negociar con la Roma el próximo verano: "Gonalons está muy contento, habla mucho con Paco y Carlos, ha tenido mala suerte. Sí, el futbolista se quiere quedar... pero vamos a esperar, tiene nuestra confianza y ahí estamos".

Otro de los fichajes que está rindiendo a un gran es el de Vaclik. "Él jugó ya aquí con el Basilea y se le quedó marcado este estadio, quería venir cuando lo llamamos y eso es una ventaja que tiene el Sevilla", ha recordado el utrerano, que también tiene a Iborra en mente para el mercado de enero aunque no sería una operación fácil: "Fue una opción al principio, está ahí, pero es complicado. Tenemos que tener cuidado para no poner a la plantilla con una edad muy elevada".

Con respecto al capítulo de salidas, Caparrós ha admitido que no han hablado con ningún jugador de la plantilla para que busque destino en el mercado de invierno: "No hemos hablado con ningún jugador, el que tiene que hablar con ellos es el entrenador, que es al que hacen más caso. Al final el futbolista tiene que oír la palabra del entrenador y Machín no ha hablado con ninguno".

La continuidad de Ben Yedder, clave: "Teníamos claro que Ben Yedder se tenía que quedar, le dijimos al míster que lo observara más, incorporamos a André Silva que es un perfil Sevilla, donde va a un club traspasado y en ese club por circunstancias no juega y ese es el que incorporamos, modestamente, creo que somos de los tres equipos de la liga que mejor nivel goleador tiene".

Opciones de cara al mercado de invierno: "Nos estamos moviendo, una vez que terminó el mes de agosto, en septiembre hicimos un análisis, una reflexión, y por lo tanto nos pusimos a buscar futbolistas no solo para diciembre... Lo que también digo es que no es fácil mejorar lo que tenemos. Estos futbolistas han puesto líder al Sevilla, pero traer futbolistas que suban el nivel no es fácil encontrarlos. Es un tema que estamos valorando y estamos abierto a cualquier mejora. S?i nosotros queremos, pero no es fácil, si queremos un jugador que nos dé un plus, lo normal es que ese jugaor este jugando en su club".

Por último, sobre las renovaciones de Sarabia, Banega y Mercado, Caparrós ha espetado: "Tanto las situaciones de Pablo como de Éver están muy avanzadas, esperemos que lleguen al final en un plazo corto. El tema de Mercado no hemos entablado todavía conversaciónes. A Pablo y Éver se le han puesto dos ofertas muy buenas, el tema de Pablo está mejor, pero esperemos culminar ambas. No queremos bajar el nivel".