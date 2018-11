Dos 'finales' antes de Navidad

Seis partidos disputará el Sevilla antes de las vacaciones navideñas y dos de ellos se presentan como autenticas finales para el equipo de Pablo Machín. Concretamente son los dos únicos partidos que no corresponden a LaLiga y sí a las otras dos competiciones, la Copa del Rey y la Europa League.

Inmejorablemente colocado en el torneo liguero, disfrutando del liderato durante esta semana, el Sevilla deberá luchar en las próximas jornadas por seguir en los puestos altos del campeonato doméstico a la vez que seguir con vida en los otros dos. La primera de esas 'finales' llegará el próximo miércoles 5 de diciembre ante el Villanovense (20:30 horas), equipo del Grupo IV de Segunda B que actualmente ocupa puestos de descenso en su categoría.

El conjunto de Machín, con muchísimas rotaciones, no fue capaz de vencer en el Romero Cuerda e incluso sufrió por momentos en un campo en malas condiciones para la práctica del fútbol. Sea como fuere, el 0-0 de la ida no deja al Sevilla más margen que la victoria si quiere estar en el bombo de los octavos de final de la Copa del Rey. Solo le vale el triunfo al conjunto de Machín que deberá salir con un once de garantías ante los extremeños si no quieren sorpresas.

La segunda 'final' que afrontará el Sevilla antes de las vacaciones de Navidad será apenas una semana después del choque copero, el jueves 13 de diciembre ante el Krasnodar (18:55 horas). Al igual que en Copa, el Sevilla está obligado a ganar para seguir vivo en Europa y estar en el sorteo de los dieciseiavos de final. También le vale al conjunto blanquirrojo con hacer lo mismo que el Standard en su partido ante el Akhisar, es decir, que si los belgas empatan o pierden, al Sevilla le valdría con otro empate o incluso la derrota ante los rusos.

Pero claro está que para evitar sorpresas, el Sevilla deberá salir a por todas en el Ramón Sánchez-Pizjuán ya que de ganar sería primero de grupo, con la consecuente ventaja que ello tendría en el posterior sorteo. Además de para no tener que estar pendiente del encuentro que se esté disputando a la misma hora en Turquía.

El lado positivo de ambas 'finales' después de que ayer el Sevilla cayera en Lieja, es que tanto el partido de Europa League como el de Copa del Rey se juegan en casa, donde el conjunto de Nervión ha mostrado su mejor cara ganando los dos partidos europeos con solvencia y donde solo ha perdido un encuentro (ante el Getafe) y empatado otro (contra Villarreal). Así pues, el Sánchez-Pizjuán vivirá dos 'finales' en dos semanas con el aliento de su afición.