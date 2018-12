Biris Norte, contra la venta del Sevilla: "Nuestra pasión no se negocia"

La Junta General de Accionistas del Sevilla sigue dando que hablar un día después de su celebración. La posible venta del club fue el tema candente de la tarde-noche de ayer entre el accionariado nervionense dando lugar a una fractura entre los grandes y pequeños accionistas del club.

Uno de los últimos colectivos en pronunciarse ha sido el grupo Biris Norte, que esta tarde ha emitido un comunicado el cual reproducimos de manera íntegra.

"Desde Biris Norte queremos dejar constancia de nuestro punto de vista sobre los hechos acontecidos en los últimos tiempos, y más concretamente ayer, en la Junta General de Accionistas, y que afectan directamente al pilar de nuestra existencia: el SEVILLA FÚTBOL CLUB.

Como bien sabemos todos debido a las filtraciones de la prensa, y a la actitud más que sospechosa de los dirigentes del Sevilla FC, nos encontramos ante una posible venta de nuestro club. Pues bien, queremos dejar claro que nos oponemos rotundamente a esa venta, ya que para nosotros nuestro equipo es mucho más que unos números o una empresa. Nos negamos a aceptar la venta de nuestro club a inversores extranjeros, que ni sienten ni padecen, y que lo único que los mueve a comprar el Sevilla es tener un nuevo negocio.

Partiendo de la negativa a la venta del club, queremos recalcar que también nos repugna la forma en la que parece que quieren hacer las cosas, especialmente con el rechazo al blindaje de nuestro patrimonio más valioso, el Ramón Sánchez-Pizjuán, escenario de noches mágicas para los sevillistas y que realmente no solo consideramos nuestra casa, sino que fue construida con el esfuerzo económico de muchos sevillistas de a pie que dieron lo que no tenían para poder terminarlo, además de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Parece extraño que no se apruebe ese blindaje, pero claro, si se blinda no se podría vender en un futuro, lo que conllevaría que el futuro comprador de las acciones no pudiera hacer uso de esos activos para lucrarse con su venta.

Exigimos claridad y transparencia, el sevillismo no merece ser engañado por alguien que quiera solucionar su vida y la de su familia a costa de nuestra pasión. Estamos hartos de cuentos para no dormir, queremos la verdad.

Queremos destacar también una subida de sueldo desorbitada, medida aprobada en la junta con el único fin de llenar aún más los bolsillos de unos cuantos. Si tanto se presume de tiempos de bonanza económicamente hablando, ¿por qué no bajar el precio de los abonos? ¿Por qué tenemos que ver como un año mas se sube el precio del abono mientras ellos se suben el sueldo, o el director de marketing no es capaz de multiplicar los beneficios de un equipo que deportivamente ha triunfado al más alto nivel en Europa? Al final, siempre es el aficionado de a pie el que acaba pagando.

Parece que lamentablemente, y a pesar de que se empeñan en hacernos creer lo contrario, los consejeros del club sienten al Sevilla de una manera distinta a la nuestra, a la de los sevillistas de a pie que sudan sangre para poder pagar un carné de socio o viajar con su equipo por España y Europa, renunciando a muchas cosas por el amor a unos colores.

Por esto y por todo lo acontecido ayer en el hotel Los Lebreros, dejamos claro que nuestra pasión no se negocia.

BIRIS NORTE, ULTRAS DEL SEVILLA FÚTBOL CLUB".