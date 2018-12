Las cuentas del Sevilla para pasar a dieciseisavos

El Sevilla depende de sí mismo para pasar a dieciseisavos de final de la Europa League como primero de grupo. Los de Machín estarán en el bombo 1 de la competición si vencen al Krasnodar independientemente de lo que pase en el partido entre el Standard de Lieja y el Akhisar en Turquía.

Si el Sevilla no logra la victoria, entonces estará en manos del equipo belga, ya que tendrá que igualar o mejorar el resultado de los de Lieja en tierras otomanas. Los hispalenses accederán a la ronda de dieciseisavos empatando si el Standard no gana e incluso perdiendo si los belgas también caen derrotados. Eso sí, si el Sevilla no gana no será primero de grupo en ningún caso.

Las combinaciones de resultados son las siguientes:

- El Sevilla será primero de grupo si gana al Krasnodar. Los rusos se clasificarían segundos a no ser que pierdan por una diferencia mayor a 5-1.

- El Sevilla será segundo de grupo si empata y el Standard de Lieja empata o pierde ante el Akhisar. En caso de empate y victoria belga, el Sevilla estaría eliminado.

- En caso de derrota, el Sevilla sólo accederá a la siguiente ronda si el Standard también pierde en Turquía. En este caso también pasaría como segundo de grupo.