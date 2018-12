Machín, sobre el Girona, la sensible baja del Mudo o la "ejemplar" afición del Sevilla

No será un partido cualquiera para Pablo Machín aunque lo quiere ganar, como si fuese uno más. El técnico soriano se enfrenta a 'su' Girona, al que ve similitudes con el Sevilla a la hora de plantarse en el campo y del que no quiere destacar a ningún jugador, cuando es preguntado indirectamente por Portu y Stuani, a quienes quiso fichar el pasado verano. Dice, finalmente, que va a echar mucho de menos al 'Mudo'...

- Ante el Girona, no será partido especial para usted.

- Es especial porque es mi equipo. Sólo había estado en dos clubes (Numancia y Girona), pero, por mucho cariño que le tenga, estoy centrado en ganar con el Sevilla.

- ¿Cómo llega el equipo tras la feliz resaca europea?

- La palabra 'resaca' no es muy buena... A ver, no hemos podido casi saborear el placer de haber logrado algo en Europa en lo que llevamos luchando desde verano, porque ya estamos velando armas. Va a ser supercomplicado porque hasta San Mamés, y de penalti en el último minuto, el Girona no había perdido aún fuera de casa.

- ¿Cómo valora el partido?

- Nos vamos a igualar en todas las zonas del campo, porque su sistema es bastante parecido al nuestro, sobre todo por la anchura. Habrá muchos duelos y el que los gane tendrá mucha ventaja de cara a la victoria. Serán los jugadores los que lo determinen.

- ¿Le ve simulitudes con el Sevilla, por haberlo dirigido usted?

- Sí, hay muchas similitudes. Muchos jugadores son los mismos. Seguro que Eusebio ha tratado de coger lo bueno del sistema y de aportar detalles... Y sí, yo les conozco bien, pero ellos a mí también. Eso sí, yo puedo dar unas líneas, pero insisto en que son los futbolistas los que determinan todo.

- ¿Tiene previsto cómo reemplazar a Franco Vázquez?

- Seguro que echaremos de menos al 'Mudo', pero son cosas que irán pasando, pues teníamos muchos apercibidos. Yo no soy amigo de especular, sino de enfrentarnos a lo que el fútbol nos traiga, y esta vez nos falta el Mudo, que sabéis que es un magnífico futbolista y que nos da muchas soluciones.

- ¿Qué opinión le merece ser el cuarto técnico del LaLiga?

- Es la primera noticia que tengo. ¿Un estudio? No sé, no soy el más indicado para decir si estoy entre los cuatro, los diez o los cuarenta... Lo que espero es ser el primero para los sevillistas. Estoy entrenando en uno de los mejores clubes del mundo y me importa poco lo que se opine. Me centro en trabajar porque el halago debilita.

- ¿Espera ya menos crispación en la grada?

- Nuestra afición es ejemplar y sabe perfectamente dónde está su lugar, que es al lado del equipo. Nuestra afición va a estar a nuestro lado, como siempre. Ojalá podamos brindarle una victoria, que es lo que se merece.

- ¿Le preocupa una posible venta?

- Estoy centrado en el presente y lo que tenga que venir ya vendrá.

- ¿Echa de menos a algún jugador del Girona?

- El Girona tiene buenos futbolistas y no sólo echo de menos a algunos por ser buenos jugadores, sino porque se genera un vínculo y, en gran parte, si estoy aquí es gracias a ello. Ojalá mañana bajen el rendimiento y suerte, a partir de ahí.

- ¿Repetirá Banega como '5'?

- Opciones hay muchas. Depende del partido. En algunos preferimos ahí a Éver, para ese primer pase. Pero en otros encuentros puede venir mejor como enlace. Lo pensaré. Por suerte, podemos contar con Sarabia y hay otros futbolistas que pueden suplir al Mudo. Lo difícil será suplir cosas que la gente no ve, como el juego aéreo. Y ahí sí que podemos tener un déficit.