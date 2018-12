Sólo Thauvin mejora a Sarabia en Europa

Tras perderse, por sanción, el partido europeo del pasado jueves ante el Krasnodar, Pablo Machín recupera a Sarabia para medirse al Girona. Un refuerzo que, lógicamente, no es moco de pavo para el técnico soriano, quien disfruta del gran rendimiento que está demostrando el madrileño esta temporada a sus órdenes. Con 14 goles y ocho asistencias en todas las competiciones, el ex del Getafe ha participado en 22 tantos sevillistas hasta la fecha, once de ellos en LaLiga (cinco goles y seis asistencias).

Unos números que no sólo han dado puntos a los de Nervión, sino que también han espoleado a Sarabia hasta convertirlo en el centrocampista más efectivo de LaLiga para su equipo, así como el segundo de las cinco grandes ligas europeas. De hecho, sólo Florian Thauvin, del Marsella, ha propiciado hasta la fecha más rédito a su equipo que el sevillista: once goles y dos asistencias.

Especial está siendo la conexión de Pablo Sarabia con su compañero Wissam Ben Yedder, siendo cuatro las asistencias del madrileño al francés, por los tres pases de gol que el internacional galo ha dado a Sarabia; una pareja que, en este tiempo, ha propiciado para los de Nervión un total de siete goles en el campeonato doméstico, más que cualquier otro dúo en LaLiga.

Los números del madrileño, sin embargo, no han sido suficientes para ganarse la confianza del seleccionador español Luis Enrique, a pesar de ser habitualmente uno de los preseleccionados por la 'Roja' en las últimas convocatorias. Menos dudas ha deparado su rendimiento de cara al mercado, siendo varias las 'novias' con la que cuenta desde el pasado verano, cuando rechazó una oferta de la Real Sociedad en la que veía incrementada su actual ficha en Nervión de manera considerable.

Ello, lógicamente, hizo que Joaquín Caparrós, director de fútbol del Sevilla F.C., se pusiera manos a la obra en su deseo de renovarlo, colocándolo como uno de los mejor pagados de la plantilla en función de objetivos; una alianza que se antoja próxima desde hace semanas, pero que no acaba de materializarse a pesar de que las partes aseguran estar próximas al entendimiento.

Su actual cláusula, de 18 millones de euros (que sube hasta 22 durante los últimos día de mercado), se antoja un 'caramelo' para los valores actuales de la ventana de transferencias. Ante el Girona, una vez más, Sarabia tendrá una nueva oportunidad de ampliar sus registros y de volver a demostrar su valía, lo que le posibilitaría acortar las diferencias con Thauvin y luchar por convertirse en el centrocampista más efectivo de las cinco grandes ligas de Europa.