Ben Yedder: "El punto nos permite seguir arriba"

En un partido que parecía perdido, tuvo que aparecer Ben Yedder para evitar la derrota y permitir que el conjunto sevillista despida el año en la tercera posición. El delantero franco-tunecino, que hasta el gol no ha podido hacer gran cosa, ha destacado la dificultad de jugar contra el Leganés, además del mérito del punto conseguido.

El partido se puso muy difícil nada más empezar: "Sabemos que perdimos dos jugadores muy importantes (Sarabia y Banega) y que hemos cambiado el equipo hoy. Creo que lo hemos hecho bien, el primer gol fue difícil para nosotros. Nos fuimos por el empate y estoy contento por el gol, por el equipo y por el punto".

El Leganés es un gran rival: "Ahora conseguir la victoria con el Leganés es difícil, le ganó al Barcelona, ha hecho un buen partido y el punto está bien porque nos permite seguir arriba".

La expulsión del 'Mudo' ha dificultado mucho las cosas: "No sé lo que ha pasado, no lo entiendo, no sé que se han dicho (El Mudo y el arbitro). Sabemos que 10 contra 11 es difícil pero bueno, hemos conseguido el punto".