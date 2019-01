Javi Vázquez: "Mi referencia es Jesús Navas"

Javi Vázquez cumplió el 1 de noviembre el sueño de todo canterano. Debutar con el primer equipo. El lateral izquierdo se enfundó la blanquirroja para enfrentarse al Villanovense en la Copa del Rey y ahora espera más oportunidades a las órdenes de Pablo Machín. Vázquez tiene claro quién es su referente. "Soy un jugador con personalidad, buena técnica y gran aportación futbolística. Mi referente es Jesús Navas, ya que tiene las mismas o parecidas características a las mías. Mucha aportación ofensiva, buenos centros, buena técnica...", explica en una entrevista con la revista Football Club que edita el Sevilla.

Hijo de Ramón Vázquez, que fuera jugador del Sevillla, Javi agrade los consejos de su progetinor: "Mi padre me aporta muchísimo debido a la experiencia que tiene en el mundo del fútbol. La verdad es que me da muchos consejos, sobre todo me dice que el mundo del fútbol no es sólo un día, que siga trabajando para conseguir mis objetivos".

El carrilero explica las sensaciones del debut: "Sentí mucha felicidad por todo el trabajo realizado durante los años atrás y fue un momento muy feliz debutar con el primer equipo. Los primeros que se acercaron fueron Roque, Escudero, Navas... me dijeron que fuera yo mismo y que tuviera tranquilidad, que lo iba a hacer todo bien. Machín me dio mucha confianza desde el primer minuto que me entrené con ellos. Me transmitió tranquilidad y me dijo que hiciera lo que yo sé hacer".

Vázquez considera que el primer equipo está a un gran nivel. "La situación del primer equipo es muy buena. La idea es coger más minutos en el fútbol de máximo nivel para coger confianza y demostrárselo al entrenador. Estoy muy orgulloso de seguir perteneciendo a este club, que tanto ellos como mi entrenador me han dado la confainza de seguir tres años más y ahora sólo queda devolver la confianza", señala cuando le preguntan por su reciente renovación hasta 2021. El siguiente objetivo, debutar en casa: "Sueños hay todos los días. El sueño más grande y más bonito que tengo ahora mismo es el de debutar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pienso que la afición del Sevilla es la mejor del mundo. Cada vez que piso el estadio y les escucho se me ponen los pelos de punta. Me gustaría sentirme respaldado por esa afición que tanto anima y tanto apoya a los jugadores del Sevilla".

A las buenas noticias se unió la reciente llamada de la selección. "Estoy muy contento por representar a mi país a nivel mundial. Fue un lujo pertenecer a la selección española durante varios días".

En cuanto al filial, espera una reacción: "Las cosas no están saliendo como querríamos, pero con el esfuerzo que estamos realizando día a día vamos a salir de ahí e incluso a pelear por estar de media tabla hacia arriba. El entrenador nos da muchísima confianza, nos dice que tengamos personalidad con el balón y que seamos nosotros mismos".