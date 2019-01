Borja Lasso se despide del sevillismo con un "hasta pronto"

Borja Lasso aterrizará este lunes a mediodía en la isla como tercer refuerzo del CD Tenerife. El centrocampista, que ha cerrado un acuerdo con la entidad blanquiazul que preside Miguel Concepción hasta el 30 de junio de 2021, aprovechó este domingo para despedirse del Sevilla y sus aficionados en una carta abierta a través de Instagram.

"No ha sido fácil empezar a escribir esto, pero al recordar todos los buenos momentos que he vivido en este gran club, me he dado cuenta de lo afortunado que he sido al poder vestir esta camiseta y sentir sus colores. Lo que viví con nuestro SAT quedará siempre en mi memoria, porque como decíamos nosotros: "como no sabían que era imposible lo hicieron."

La Temporada del ascenso, aquellos play off, el momento en la valla, el año en segunda... ¡Cómo disfrutamos juntos, equipo y afición!!

Fue una locura que me hizo inmensamente feliz. He podido cumplir el sueño de todo niño al llegar a vestir la camiseta del primer equipo y eso era algo impensable hasta que se hizo realidad. Ojalá pudiera haberme mantenido mucho más tiempo en el primer equipo, lo he intentado de todas maneras, de eso que no os quepa duda, pero finalmente no ha sido posible. El fútbol es así y a veces nos propone nuevos retos.

Siempre he notado el calor y el aliento de esta afición, siento que me han querido de una manera muy especial, y tenía tantas ganas como yo -o más- de que triunfara en el primer equipo. Es un hasta Pronto porque sé que volveré, no sé ni el cómo ni cuándo, pero la gente que me conoce sabe que le Sevilla es mi segunda casa y que aqui está mi sitio. Por último, GRACIAS a todos y cada uno de los que os habéis cruzado en mi camino en esta etapa de mi vida y me habéis ayudado a vivir y disfrutar cada momento que he estado aquí. ¡¡VAMOS MI SEVILLA!!"