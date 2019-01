"El cansancio pasa factura" al Sevilla

Los once titulares del Sevilla en el Santiago Bernabéu están entre los 12 más utilizados por Machín -sólo faltaba el décimo, Roque Mesa-.

La temporada 18/19 comenzó para este Sevilla

, fecha en la que jugó el primero de los 36 partidos oficiales que suma en lo que va de campaña, una cifra que ningún otro club europeo puede igualar y que, a juicio del entrenador,, está empezando a pasarle factura a una plantilla sobrecargada de minutos. En elque acumulan las piernas de los nervionenses -que han jugado ya-, puede estar una de las claves del evidente bajón experimentado en el rendimiento del equipo en este inicio de 2019.

"Lo lógico es que esto nos pase factura, porque los partidos conllevan una gran carga física y mental. Sabíamos que llegarían momentos en que no estaríamos tan bien, pero seguro que podremos competir bien hasta el final", manifestó el sábado el técnico sevillista en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, justo después de caer por 2-0 ante el Real Madrid y de ofrecer una pobre y pusilánime imagen.

"En la segunda parte, tenemos que reconocer que fueron superiores. Nos faltó energía para tener alguna ocasión. No pudimos hacer mucho más para evitar el gol de Casemiro y después del minuto 80 no tuvimos poder de reacción", agregó un Machín que salió con su 'once de gala'.



En el equipo titular en Madrid

Alineó a 11 de los 12 jugadores que más ha utilizado, con la única excepción de Roque Mesa (décimo, con 1.847 minutos) y el que menos ha jugado de ellos es Escudero -estuvo lesionado casi dos meses- que lleva 1.537'.

Además, tres de los titulares ante los merengues superan ya la barrera de los 2.500 minutos: Vaclik, 2.880'; Sergi Gómez, 2.595' y Éver Banega, 2.561'; mientras que el resto rondan los 2.000'. Franco Vázquez está en 2.260'; Carriço, en 2.221', Sarabia, 2.083', Ben Yedder, 2.014'; André Silva, 1.996', Jesús Navas, 1.895' y Kjaer, 1.750'.

Seis lesiones óseas, un buen número de dolencias musculares y el bajo rendimiento de algunos tienen la culpa de ello.



Ha usado ya 33 efectivos y pronto serán 34 con Wöber

Pablo Machín ha utilizado un total de 33 jugadores entre LaLiga, la Copa del Rey, la Europa League y la Supercopa; cifra que muy pronto se elevará a 34, ya que aún falta por debutar el flamante refuerzo invernal para el centro de la defensa, el ex del Ajax Max Wöber.

Sin embargo, de esos 33 sevillistas a los que el técnico soriano le ha dado al menos una oportunidad, hay 10 que ni siquiera alcanzan los 100 minutos de juego y cuya participación ha sido meramente testimonial (algunos ya ni están en la plantilla) y sólo 18 jugadores en la plantilla suman más de 1.000'.