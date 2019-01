Los tres mejores porteros del mundo para Vaclik

Tomas Vaclik elige en su conversación con ESTADIO cuáles son sus tres mejores porteros del momento. El cancerbero sevillista no duda en los dos primeros puestos y sí se debate un poco más para elegir al tercero de su lista.

"Para mí el mejor ahora mismo es Oblak. De Gea es también un top tres para mí aunque quizá en España piensen diferente después del Mundial, pero estoy convencido de que merece estar ahí. Y después hay varios como Ter Stegen o Alisson, pero me quedaría con Oblak, De Gea y Ter Stegen", subraya el arquero checo.

En su elección del mejor portero que ha visto jugar, la influencia de Cech es importante: "Ha habido grandes porteros. Petr Cech ha estado ahí muchos años, luego he vivido los mejores años de Iker Casillas y también he visto grandes actuaciones de Schmeichel. También está Buffon, que sigue jugando. Me gustaría que ganara la Champions este año y se pueda retirar con este título en su palmarés".