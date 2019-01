El agente de Arana, en Nervión, trata de sacarle del Sevilla

Las formas de pago son el principal inconveniente hoy día para dar por cerrado el retorno de Guilherme Arana al Corinthians, que ya ha llegado a los ocho millones de euros (por el 90% de los derechos) que el Sevilla FC comienza a ver con buenos ojos.

Para resolver ese inconveniente, de hecho, se ha desplazado de nuevo a Sevilla Leonardo Cornacini, emisario al que la agencia de representación Elenko Sports ha encomendado la negociación. Este mismo sábado, sin ir más lejos, ha seguido el partido frente al Levante en directo, teniendo previsto reunirse con el club blanquirrojo posteriormente.

La salida del zaguero brasileño se espera inminente, aunque las lesiones que está sufriendo el equipo (Machín, pese a ello, decidió no alinearlo pese a retirarse lesionado Aleix Vidal y no estar tampoco Navas y Escudero) y el hecho de que en Brasil el mercado no se cierre hasta abril, podrían demorar la operación, a la espera de que pudiera saltar la liebre, también, en Europa en esta última semana.

A nadie puede engañar la presencia de Arana en la última lista de Machín, pues el técnico blanquirrojo no tuvo que más remedio, al contar únicamente con 18 jugadores disponibles. No en vano, el soriano se decantó antes por Sarabia para el carril zurdo cuando se lesionó Aleix y Promes pasó al derecho.