Nasri, tras su sanción por dopaje: "Pensé que no pasaría nada"

El jugador franco-argelino Samir Nasri se ha pronunciado en el diario francés L'Equipe sobre la sanción de 18 meses que le ha tenido apartado de los terrenos de juego hasta el 1 de enero de 2019. El centrocampista fue envuelto en un caso de dopaje en diciembre de 2016, durante su estancia en el Sevilla FC. Nasri se encontraba en Estados Unidos de vacaciones cuando recibió un tratamiento vitamínico intravenoso, algo prohibido por el Código de la Agencia Mundial Antidopaje.

La noticia de su dopaje se propagó rápidamente por la falta de mesura, tanto por parte del jugador como de la clínica, desde donde aprovecharon la oportunidad para promocionarse a través del futbolista.

Así lo explicaba el actual jugador del West Ham, quien decidió someterse al tratamiento sin haber consultado si iba contra el reglamento: "Me encontraba mal durante mis vacaciones, y un amigo me recomendó ir a esta clínica".

Yo no conocía las normas, y recomiendo a los jóvenes futbolistas que las aprendan bien. A mí, sinceramente, me pareció que se trataba de algo poco importante, por la diferencia horaria no llamé al doctor del Sevilla. Pensé que no pasaría nada. Una chica me suministró una infusión de vitaminas y me pidió posar para una fotografía. Creí que no hacía nada malo. ¿Si pienso que me dopé? Los exámenes que me realizaron no evidenciaron la presencia de sustancias dopantes".