Wissam iguala al mejor Ben Yedder

Tres temporadas lleva el internacional francés Wissam Ben Yedder en la disciplina sevillista, y en ninguna de ellas le ha resultado sencillo hacerse con un hueco en el once titular.

Siempre ha tenido que convencer al entrenador de turno, saliendo Jorge Sampaoli, en más de una ocasión, sin '9' y teniendo que convencer el curso siguiente a un Eduardo Berizzo y sus rotaciones, así como a un Vincenzo Montella que se decantó sobre el verde por el colombiano Luis Muriel.

Algo más sencillo, en cambio, lo tuvo en el epílogo del curso 17/18 con Joaquín Caparrós, quien este verano desistió a venderlo por menos de los 40 millones de euros que marcaba su cláusula de rescisión. Y es que el utrerano confiaba en el gol del franco-tunecino, hasta el punto de que, a base de tantos, ha obligado a Pablo Machín esta temporada a modificar su dibujo, haciéndole un sitio en su idea y pasando a jugar el Sevilla con dos delanteros.

Con diez goles en LaLiga (18 en total, teniendo en cuenta todas las competiciones), el ex del Toulouse no sólo es el máximo goleador sevillista en la competición doméstica, sino que también ha igualado ya sus mejores registros como sevillista en LaLiga. De hecho, el ariete franco-tunecino ya ha participado en 15 goles de su equipo en liga: diez goles y cinco asistencias. Justo los mismos en los que apareció en la 16/17: once goles y cuatro asistencias; su mejor registro hasta la fecha.

Con casi media temporada aún por delante, Ben Yedder, por tanto, tiene ahora la posibilidad de pulverizar todos sus registros ligueros como sevillista. Por ahora, participa en 1,03 goles por partido.