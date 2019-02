El Corinthians no se rinde por Arana

Por su ausencia de protagonismo con Machín debido a que no ha terminado de romper y la insistencia desde su país para reclutarle, todo apuntaba a que Guilherme Arana saldría de Nervión en enero, si bien este periódico ya adelantó días antes del cierre que no se movería ante la ausencia de acuerdo entre las partes. El Corinthians llegó a ofrecer ocho millones de euros por el carrilero, cantidad que satisfacían las pretensiones sevillistas, que, sin embargo, no aceptaron las formas de pago.

Así las cosas, la operación quedó en nada y Arana, titular ante el Barça, sigue en el Sánchez-Pizjuán, si bien el Corinthians no está dispuesto a arrojar la toalla según aseguran desde Brasil.

El 'Timao' cuenta con la ventaja de que restan 60 días para que cierre el mercado brasileño de fichajes y mantiene su vivo interés por Arana a la espera de que el Sevilla se decida finalmente a deshacerse de él si continúa sin contar, ahora que ya no compite en tres frentes.

Todavía quedan capítulos de este 'culebrón', tras resolver el Sevilla, al fin, el de Paulo Henrique Ganso.