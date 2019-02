Machín: "Roberto Alés marcó un antes y un después en el Sevilla"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar el partido de este sábado ante el líder de LaLiga, el FC Barcelona, aunque antes, el soriano ha querido tener unas palabras en recuerdo a Roberto Alés. "Desde aquí me gustaría unirme al pésame de toda la familia sevillista, llevo poco aquí pero tuve la fortuna de conocerlo. Me empapé de todo lo que hizo por este club, marcó un antes y un después, es una gran pérdida y ojalá nosotros podamos ayudar en estos momentos duros, sabemos que el fútbol es una parte, y otra son las personas y las familias", ha dicho el míster.

Entrando en lo deportivo, Machín ha recordado los últimos enfrentamientos entre Sevilla y Barcelona. "Últimamente Barça y Sevilla se han enfrentado muchas veces y por cosas grandes. El Barça ante nosotros siempre da una de sus mejores versiones, pienso que es porque nos respeta, esperemos que esta vez sea parecida a ese partido aquí de Copa", ha aseverado.

El apoyo de la afición será importante: "Tenemos capacidad, somos un equipo que con su afición potencia sus virtudes, somos una comunión equipo y afición, tenemos que aprovecharlo. Nos enfrentamos al equipo más competitivo de las últimas temporadas".

Espera un partido parecido al de Copa: "Lo más real que tenemos es el último partido que jugamos aquí contra ellos. Competimos y ganamos bien, todo lo positivo de ese día lo debemos hacer, pero luego cada partido es diferente. Es clave acertar en las dos porterías".

Lesionados: "Escudero es baja. Los lesionados que ya teníamos con anterioridad. La mayor duda es la de Jesús, tenemos que ver la evolución. 24 horas son importantes para ver cómo está el jugador, qué sensaciones tienes y a partir de ahí tomar uns decisión".

Las críticas de parte de la afición hacia él: "Creo que no me siento con la potestad de decir si me parece justo o injusto. Es una cuestión que hay que valorar, cualquiera puede dar su opinión en redes sociales, parece que al verlo escrito tiene más valor. Nosotros estamos en la palestra, siempre expuestos, es normal que la gente ponga el foco sobre el mismo lugar. Somos importantes pero los que las paran y las meten cuando ganamos y perdemos son los mismos. No miro mucho lo que puedan opinar en redes sociales. Me preocupa la gente de mi entorno, la que me conoce y sabe cómo trabajo. El fútbol es inmediatez, son resultados y es una obviedad que ahora no lo estamos haciendo igual de bien que al principio de temporada".

El mejor partido para dejar atrás las dudas: "Es el mejor porque es el inminente. Jugamos con un respeto de los rivales, pensamos que va a venir el Barça supermotivado, con la mejor de las actitudes, pero que nosotros también tenemos y que potenciamos en nuestro campo, la intención es hacerlo lo mejor posible porque así tendremos garantías de lograr la victoria".

La eliminación del Betis da más valor al pase del Sevilla: "Yo sé el valor que tiene ganar a cualquier rival. Vosotros podéis poner en mayor o menor valor los triunfos. Intento ganar en Liga, pasar las rondas de UEFA, sé que tiene mucho mérito".

Mucho vídeo para corregir errores: "Es una de las herramientas que más utilizamos para corregir errores, viéndolo en el vídeo y teniendo 'feedback' con los jugadores. Los entrenamientos casi solo los podemos utilizar para recuperar y alguna cosa más concreta".

Caparrós ha conversado con él: "El contacto lo tengo muy habitualmente, no es más cuando van las cosas un poco mejor ni al contrario. Me siento respaldado, los primeros que me mostraron una enorme confianza fueron ellos, igual que yo con mis jugadores. En el día a día hay que tener implicación. Todo lo que sea fuera del club tampoco puedo estar pendiente de ello, la relación mía con todos los estamentos del club es igual hoy que el día que llegué. Soy un profesional implicado y trabajo para devolver esa confianza. Llevamos mucho tiempo en este club y todos sabemos cómo se trabaja, qué capacidad tenemos. Me siento igual o más respaldado".

Espera al mejor Messi: "Messi es el mejor jugador del mundo, no voy a descubrir de qué es capaz pero un jugador solo no gana un partido. Si te paras a pensar los jugadores que van a jugar alrededor de Messi serían titulares en todos los equipos del mundo. La teoría puede ser una y luego ojalá la veamos en el campo. Vamos a jugar intentando ser agresivos, intentando robar en campo rival, luego a ver qué nos permite el rival. Los rivales también quieren que nosotros no seamos protagonistas".